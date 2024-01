Partager Facebook

Fondée en 1930, la maison Troisgros détient trois étoiles Michelin depuis 55 ans. Enfants de la quatrième génération, les fils de Marie-Pierre et Michel poursuivent la voie de l’entreprise familiale ; César dirige le restaurant étoilé, Le Bois sans Feuilles, et Léo est à la tête de l’un des deux autres restaurants Troisgros : la Colline du Colombier. Du marché quotidien aux caves d’affinage du fromage, en passant par le vignoble, l’élevage bovin et le potager contigu au restaurant, Menus -Plaisirs est un voyage intime et sensoriel dans les cuisines d’un des plus prestigieux restaurants du monde.

Le réalisateur américain Fréderick Wiseman nous offre une plongée immersive de 4 heures dans les cuisines d’un restaurant gastronomique. Les longs plans séquences permettent au spectateur de découvrir non seulement comment les produits sont choisis et les mets savamment confectionnés mais aussi de découvrir le fonctionnement et les rouages de l’institution, notamment en suivant les échanges du père et du fils avec leurs fournisseurs et leurs employés. Le documentariste n’intervient jamais et laisse sa caméra capter le présent. Un documentaire captivant qui met l’eau à la bouche.

Menus-plaisirs les Troisgros

Un film de Fréderick Wiseman

Distributeur : Xenix

Durée : 4 heures

Date de sortie : mercredi 31 janvier 2023