Meta Ray-Ban : des lunettes connectées avec correction arrivent

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Meta prépare de nouvelles lunettes intelligentes Ray-Ban intégrant des verres correcteurs pour démocratiser l’optique connectée.

Le marché des lunettes connectées poursuit son expansion, et Meta, en partenariat avec Ray-Ban, entend franchir une nouvelle étape. Les deux acteurs préparent le lancement de modèles spécifiquement conçus pour intégrer des verres correcteurs, une évolution stratégique visant à élargir l’adoption des smart glasses auprès du grand public.

Une stratégie tournée vers les porteurs de lunettes correctrices

Jusqu’à présent, les Meta Ray-Ban AI Glasses proposaient déjà une certaine compatibilité avec les corrections visuelles. Toutefois, cette adaptation intervenait a posteriori, sans être au cœur de la conception.

Avec cette nouvelle génération, Meta et Ray-Ban adoptent une approche différente : les lunettes intelligentes avec prescription seront pensées dès l’origine pour répondre aux besoins des utilisateurs nécessitant une correction visuelle. Une orientation qui marque une volonté d’inclusion et d’accessibilité dans un secteur encore largement dominé par des usages technologiques de niche.

Une intégration dans les circuits traditionnels de l’optique

Autre évolution notable, ces nouveaux modèles devraient être distribués via les réseaux classiques des opticiens, rapprochant ainsi les lunettes connectées Meta Ray-Ban des standards du marché de l’optique traditionnelle.

Le design, annoncé sous des formes rectangulaires ou arrondies, privilégiera une esthétique sobre et polyvalente, afin de s’intégrer naturellement dans le quotidien des utilisateurs. L’objectif est clair : proposer des lunettes intelligentes capables de s’adapter aux usages existants, sans perturber les habitudes.

Une innovation mesurée, sans rupture technologique

Contrairement à certaines attentes, ces futurs modèles ne devraient pas intégrer d’écrans embarqués, à la différence des prototypes plus avancés présentés précédemment. Les projets, identifiés sous les noms internes Scriber et Blazer, semblent privilégier une innovation progressive, centrée sur l’ergonomie et le confort visuel.

Cette approche traduit une stratégie prudente, visant à démocratiser les lunettes connectées avec IA sans imposer de rupture technologique trop brutale.

L’intelligence artificielle au cœur de la vision de Meta

Pour Mark Zuckerberg, l’avenir de l’optique passe inévitablement par l’intégration de l’intelligence artificielle. Le dirigeant souligne régulièrement que des milliards de personnes portent déjà des lunettes, laissant entrevoir un potentiel colossal pour les lunettes intelligentes dopées à l’IA.

Dans cette perspective, ces nouveaux modèles représentent une étape clé vers une généralisation des dispositifs connectés dans le domaine de la vision.

Avec ces lunettes connectées intégrant directement des verres correcteurs, Meta et Ray-Ban cherchent à accélérer la démocratisation de l’optique intelligente. Une évolution qui pourrait, à terme, transformer les lunettes du quotidien en véritables interfaces numériques, sans pour autant bouleverser les usages actuels.