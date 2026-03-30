Les soldes de printemps 2026 sur l’Epic Games Store débutent
cedric
30 mars 2026
Epic Store, Games, PC, Toute l'actu
Les soldes de printemps de l’Epic Games Store viennent de commencer ! Il est désormais temps de profiter de réductions allant jusqu’à 80 % sur les titres AAA et indépendants.
Vous allez pouvoir obtenir des Récompenses Epic en achetant ou en offrant ARC Raiders, Grand Theft Auto V Enhanced, Monument Valley 2, Donut County et bien d’autres jeux populaires en promotion.
Les soldes sont disponibles jusqu’au 13 avril à 17h.
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