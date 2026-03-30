Les soldes de printemps 2026 sur l’Epic Games Store débutent

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Les soldes de printemps de l’Epic Games Store viennent de commencer ! Il est désormais temps de profiter de réductions allant jusqu’à 80 % sur les titres AAA et indépendants.

Vous allez pouvoir obtenir des Récompenses Epic en achetant ou en offrant ARC Raiders, Grand Theft Auto V Enhanced, Monument Valley 2, Donut County et bien d’autres jeux populaires en promotion.

Les soldes sont disponibles jusqu’au 13 avril à 17h.