Meta scelle une alliance stratégique avec Midjourney pour s’imposer dans la course à l’IA créative

Le groupe de Mark Zuckerberg multiplie les investissements et partenariats pour s’imposer dans l’IA générative. Sa dernière manœuvre : une collaboration avec Midjourney, jeune pousse en pleine ascension, destinée à renforcer ses outils créatifs et à contester la suprématie des leaders du marché.

Dans une annonce remarquée sur Threads ce vendredi, Alexandr Wang, récemment nommé à la tête des activités en intelligence artificielle de Meta, a révélé la conclusion d’un partenariat de premier plan avec la société Midjourney. Cet accord, qui prend la forme d’une licence technologique, vise à intégrer dans les futurs produits du groupe californien les avancées de la jeune pousse spécialisée dans la génération automatisée d’images et de vidéos.

Au-delà d’un simple contrat commercial, il s’agit d’une coopération technique approfondie : les équipes de recherche des deux entreprises travailleront de concert afin de transposer le savoir-faire esthétique et technique de Midjourney dans l’écosystème applicatif de Meta. Wang défend cette stratégie « tous azimuts », qu’il juge indispensable pour offrir à terme « les meilleures solutions possibles », mêlant excellence scientifique, infrastructures d’envergure et alliances ciblées avec les champions du secteur. Ce rapprochement place de facto Meta en embuscade face aux ténors de l’IA générative tels que Sora (OpenAI), Flux (Black Forest Lab) ou Veo (Google), dans un marché créatif en pleine effervescence.

Une offensive sans précédent dans l’IA générative

Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique plus large : celle d’une offensive méthodiquement orchestrée par Mark Zuckerberg pour faire de Meta un acteur hégémonique de l’intelligence artificielle. Le dirigeant supervise personnellement une campagne de recrutement hors normes, proposant des rémunérations dépassant les cent millions de dollars afin d’attirer les cerveaux les plus recherchés de la discipline. En parallèle, l’entreprise investit quelque quatorze milliards dans Scale AI et a procédé à l’acquisition de la société Play AI, spécialisée dans la synthèse vocale.

Meta mène également des discussions exploratoires avec plusieurs laboratoires de pointe. Des échanges ont même eu lieu entre Zuckerberg et Elon Musk au sujet de la spectaculaire offre de rachat de 97 milliards de dollars visant OpenAI – une opération à laquelle Meta n’a finalement pas pris part, et qui a de toute manière été rejetée par la cible.

Parallèlement, le groupe a déjà enrichi son arsenal créatif : Imagine, son générateur d’images, est intégré depuis 2024 à Facebook, Instagram et Messenger, tandis que Movie Gen, sa solution de génération vidéo, permet aux utilisateurs de concevoir des séquences animées à partir de simples descriptions textuelles. L’apport technologique de Midjourney promet de démultiplier ces capacités existantes.

Midjourney, un acteur indépendant et florissant

Fondée en 2022, Midjourney s’est rapidement imposée comme une référence mondiale en matière de création visuelle assistée par IA grâce à un style graphique singulier et réaliste. En 2023, la société revendiquait déjà quelque 200 millions de dollars de revenus, issus d’abonnements compris entre 10 et 120 dollars par mois.

Son PDG, David Holz, a tenu à rappeler sur X que l’entreprise demeurait financièrement indépendante, sans capitaux extérieurs – un positionnement devenu rarissime dans un secteur dominé par les levées de fonds massives. Selon Upstarts Media, Meta avait d’ailleurs envisagé un temps de racheter purement et simplement la startup ; des tractations restées sans suite. Les détails financiers de l’accord actuel n’ont pas été dévoilés, mais ce modèle de licensing permet à Midjourney de conserver sa souveraineté tout en valorisant son savoir-faire auprès d’un géant mondial. La jeune société a, par ailleurs, dévoilé en juin dernier son premier modèle vidéo V1, élargissant son champ d’expertise au-delà de la simple image fixe.

Des défis juridiques sous-jacents

Cette alliance se noue dans un contexte judiciaire sensible. Deux mois plus tôt, Disney et Universal ont attaqué Midjourney en justice, reprochant à ses modèles d’être entraînés sur des œuvres protégées et parlant d’un « abîme de contrefaçon » permettant la génération d’images de personnages iconiques tels que Yoda ou Shrek.

Meta fait face à des accusations similaires de la part d’auteurs dénonçant l’utilisation non autorisée de leurs œuvres. Toutefois, la jurisprudence récente tend à conforter les acteurs technologiques, plusieurs décisions ayant admis la notion d’usage équitable dans le cadre de l’entraînement des modèles d’IA.

La nomination d’Alexandr Wang, cofondateur de Scale AI, à la tête de la division IA s’inscrit dans une réorganisation profonde des activités du groupe, désormais regroupées sous l’entité « Superintelligence Labs ». Cette refonte intervient après plusieurs départs de cadres dirigeants et l’accueil mitigé réservé au modèle open source LLaMA 4.

Le rapprochement avec Midjourney constitue l’un des premiers gestes d’ampleur de cette nouvelle équipe et illustre l’orientation future des ambitions de Meta : collaborer avec des acteurs au savoir-faire créatif reconnu pour combler l’écart avec ses rivaux et, potentiellement, redéfinir les standards de la création numérique à l’ère de l’intelligence artificielle.