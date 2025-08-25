Partager Facebook

Alpha, 13 ans, est une adolescente agitée qui vit seule avec sa mère. Leur monde s’écroule le jour où elle rentre de l’école avec un tatouage sur le bras.

Entre drame pandémique, tragédie familiale et film fantastique, le dernier opus de Julia Ducournau (dont le film « Titane », a été couronné par la Palme d’Or à Cannes en 2021) livre un long-métrage radical, provocant et déroutant. Le scénario tarabiscoté opère de nombreux flashback et nous perd en cours de route à force de partir dans toutes les directions. N’en restent pas moins des scènes visuelles qui marquent la rétine comme les corps agonisants qui crachent de la poussière. Quant à la performance de Tahar Rahim en toxicomane, elle est absolument bluffante !

Alpha

Un film de Julia Ducournau

Avec Golshifteh Farahani, Tahar Rahim, Mélissa Boros, Emma Mackey, Finnegan Oldfield, Jean-Charles Clichet

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 128 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 20 août 2025