METAL EDEN : Passez au niveau supérieur avec le New Game Plus

METAL EDEN, le tout dernier FPS des créateurs de RUINER, Reikon Games, bénéficie désormais d’un mode New Game Plus ! Très positivement accueilli par la critique, le jeu se dote également d’un accolades trailer ainsi que de 40% de réduction sur Steam et PlayStation pour une durée limitée.

Reconnu et salué par la critique, METAL EDEN a été félicité pour ses combats et l’atmosphère de son univers. L’accolades trailer présente ainsi les critiques positives et témoigne de cet accueil très favorable, mais souligne également la réputation grandissante du jeu, considéré comme une expérience FPS incontournable.

Le mode New Game Plus

Le mode NG+ est axé sur la maîtrise et destiné aux joueurs qui ont terminé la campagne principale. Il récompense les fans ont terminé l’histoire et leur permet de conserver toutes les compétences et toutes les armes acquises lors de leur partie.

NG+ introduit un système uniquement de modification de l'armure des ennemis, réglé au-dessus du niveau de difficulté Brutal. Missions remaniées : les combats ont été repensés, avec un rééquilibrage des statistiques des ennemis et des bonus à travers le jeu. Les joueurs remarqueront une augmentation du temps nécessaire pour tuer les ennemis, en particulier pour les ennemis d'élite.

Progression simplifiée : les tutoriels, les cinématiques et le contenu narratif ont été supprimés afin de se concentrer uniquement sur le gameplay. Une nouvelle façon de jouer : chaque mission est différente grâce à des rencontres rééquilibrées et des combats plus intenses.

METAL EDEN sera disponible avec 40% de réduction pendant une durée limitée, permettant ainsi à davantage de joueurs de découvrir ce FPS de science-fiction rempli d’action et riche en adrénaline. La réduction sera disponible sur PlayStation et Steam.