Meg rejoint le casting de Granblue Fantasy Versus: Rising dans la mise à jour 2.30

Cette mise à jour comprend le nouveau personnage jouable Meg et du nouveau contenu tel que des illustrations, des stickers ainsi que le contenu supplémentaire inclus dans le Premium Battle Pass Round 10. Elle inclura également le contenu précédemment publié dans le Premium Battle Pass Round 5, ainsi que des changements apportés au système de combats classés.

Les notes de patch sur le site officiel.

Meg, un nouveau personnage jouable

De nouveaux rangs en ligne

Les plaques de profil des gagnants du concours photo

Divers ajustements au niveau des combats et des personnages

L’ajout du Battle Pass Round 10

Certaines récompenses du Battle Pass Premium Round 5 sont à nouveau disponibles à l’achat sous forme de DLC ou dans la boutique de contenus

Meg, la plus banale et ordinaire des jeunes filles rejoint la liste des personnages jouables

Meg est désormais disponible en tant que DLC. Cet ajout au casting comprend un Avatar Premium pouvant être défini comme partenaire pour conseiller et encourager les joueurs en cours de jeu, un badge de personnage, et bien plus encore.

Le Character Set comprenant le personnage Meg est disponible à 7,99 € et comprend :

Personnage jouable : Meg

Avatar Premium : Meg

Badge : Meg

Kit de combat : Couteau de survie EX

Les poses et expressions 1-6 pour la figurine virtuelle Meg

Les poses et expressions 1-3 pour la figurine virtuelle Mari

Objet bonus pour le jeu mobile original Granblue Fantasy (achats sur PlayStation 5 et PlayStation 4 uniquement)

De nouveaux rangs sont désormais disponibles en ligne

Avec la version 2.30, les joueurs peuvent désormais atteindre deux nouveaux rangs en ligne : Silver Master et Gold Master. La répartition des points Master sera ajustée pour tenir compte des nouveaux rangs.

Voici les nouveaux critères requis pour obtenir les différents rangs :

Master : entre 0 et 199 points

Silver Master : entre 200 et 499 points

Gold Master : plus de 500 points

Le nouveau Battle Pass Round 10 inclut des objets supplémentaires à débloquer en jeu, tels que des illustrations de personnages, des stickers, de la musique, des badges, des trophées et bien plus encore. Un nouvel avatar, Mari, est également compris.

Les joueurs peuvent obtenir encore plus de récompenses en achetant le Premium Battle Pass Round 10, qui comprend le costume Diamond Heart pour Charlotta en plus de couleurs de personnages et de skins d’armes exclusifs.

Le Premium Battle Pass Round 10 est disponible au prix de 7,99 €.