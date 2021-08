Metal Slug Tactics annoncé sur Nintendo Switch

Partager Facebook

Metal Slug Tactics, la version tactique du run-and-gun légendaire METAL SLUG, arrive sur Nintendo Switch en 2022. Déjà annoncé sur PC via Steam, ce condensé d’action stratégique a été dévoilé sur Switch lors de l’Indie World Showcase de Nintendo, avec cette nouvelle bande-annonce tout feu tout flamme :

Toujours en première ligne, Marco, Eri, Fio et Tarma se déploient sur le champ de bataille depuis leur quartier général, rempli de clins d’œil à la riche histoire de cette licence mythique du jeu vidéo. L’équipée sauvage signe un retour fracassant avec son arsenal signature, comme l’imperturbable mitrailleuse lourde et le mecha dévastateur SVX-15D Slugnoid, pour s’en donner à cœur joie lors d’affrontements survoltés à la dimension tactique inédite pour la série. La nouvelle attaque synchronisée est à l’honneur dans ce trailer, tout comme le fantastique boss Aeshi Nero qui fait son grand retour dans Metal Slug Tactics .

Les magnifiques graphismes en pixel art profitent d’animations très fluides qui rendent parfaitement hommage à l’esthétique intemporelle de la licence : Metal Slug Tactics vient très naturellement ajouter sa pierre à l’édifice de cette série mythique, dont l’imagerie significative accompagne les joueurs depuis plus de 25 ans. Les niveaux sont des agencements aléatoires de différentes tuiles conçues à la main, ajoutant une dimension roguelite parfaitement en phase avec le système de combat dynamique et stratégique. Relevé, varié et hautement rejouable, Metal Slug Tactics entend mettre vos capacités d’adaptation à rude épreuve.

Équipé des armes emblématiques de METAL SLUG et boosté par les arbres de compétences, les perks et les attaques spéciales qui s’appuient sur un tout nouveau système d’adrénaline, vous devez faire face à une armée imprévisible de méchants iconiques de cette série phare des 90’s. Metal Slug Tactics est développé par Leikir Studio, avec le soutien de Dotemu et un accès à la licence fourni par SNK, son propriétaire.

Pour tout savoir sur Metal Slug Tactics, rendez-vous sur le site officiel, contournez @Dotemu et @LeikirStudio sur sur Twitter et ajoutez le jeu à votre Liste de Souhaits Steam.