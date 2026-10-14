METRO 2039 : les précommandes désormais ouvertes

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Les précommandes de METRO 2039 sont désormais ouvertes, et les détails des éditions Standard, Deluxe et Collector, ainsi que des bonus de précommande ont été dévoilés.

Le Pack Spécialiste de METRO 2039 est offert en bonus de précommande pour toutes les éditions. Il comprend trois plans permettant de débloquer en avance trois améliorations uniques et interchangeables pour le sac à dos. Les plans constituent une nouvelle fonctionnalité de METRO 2039 : ils encouragent l’exploration et permettent de fabriquer des améliorations et des accessoires pour les armes et l’équipement. Ce bonus de précommande permet de prendre une longueur d’avance dans le périple de l’Étranger. Le choix reste toutefois stratégique, puisqu’une seule amélioration peut être équipée à la fois :

Sacoche de spécialiste en équipement : destinée aux armuriers souhaitant fabriquer plus rapidement des armes et des équipements avancés.

Sacoche de spécialiste en chimie : pour les explorateurs souhaitant s’aventurer dans les zones radioactives avec davantage de filtres pour masque à gaz et un équipement plus propre et plus fiable.

: pour les explorateurs souhaitant s’aventurer dans les zones radioactives avec davantage de filtres pour masque à gaz et un équipement plus propre et plus fiable. Sacoche de spécialiste en munitions : pour les tireurs d’élite cherchant à trouver et à utiliser des munitions plus rares et plus puissantes pour leurs armes à feu.

Trois éditions de METRO 2039 sont disponibles en précommande sur toutes les plateformes : Standard, Deluxe et Collector, chacune incluant le jeu complet. Les éditions Standard et Deluxe sont disponibles en versions numérique et physique.

L’édition Deluxe inclura l’extension scénaristique (DLC) de METRO 2039, disponible après la sortie du jeu. Davantage de détails seront communiqués ultérieurement.

Les propriétaires de l’édition Deluxe numérique bénéficieront également de l’artbook numérique et de la bande originale officielle, tandis que les propriétaires de l’édition Deluxe physique recevront un SteelBook, un artbook et un packaging exclusif.

L’édition Collector, qui comprend l’édition Deluxe physique, inclut une réplique à porter du très convoité casque spartiate.

Édition Collector de METRO 2039 (physique)

L’édition Collector de METRO 2039 permet de posséder un objet emblématique de l’histoire de la franchise. Elle comprend une réplique authentique et finement reconstruite du casque spartiate emblématique de l’Étranger, marqué par les stigmates du combat, ainsi que l’intégralité du contenu de l’édition Deluxe du jeu.

L’édition Collector de METRO 2039 inclut :

Le jeu en physique ( Uniquement sur PlayStation 5 et Xbox séries, Sur PC, le jeu est fourni sous forme de code dans la boîte.)

Une réplique du casque spartiate

Un SteelBook exclusif

Un artbook

L’extension scénaristique (DLC)

Un artbook numérique

La bande originale numérique

Édition Deluxe de METRO 2039 (numérique)

L’expérience METRO 2039 se prolonge avec le futur DLC et du contenu numérique bonus

L’édition Deluxe de METRO 2039 inclut :

Le jeu complet

L’extension scénaristique (DLC)

Un artbook numérique

La bande originale numérique

Une version physique de l’édition Deluxe est aussi disponible et inclut :

Le jeu en physique

Un SteelBook exclusif

Un artbook

L’extension scénaristique (DLC)

Un artbook numérique

La bande originale numérique

METRO 2039 sortira le 4 février 2027, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store et Xbox sur PC).