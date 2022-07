Partager Facebook

Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille en Roumanie avec des amies. Alors qu’elles se sont arrêtées dans une station essence, elle font la rencontre de Nino, un Rom de 17 ans et de son petit frère. Tandis que les jeunes gens font connaissance, voilà qu’elles se font voler leur voiture avec tous leurs papiers à l’intérieur. Perdues au milieu de nulle part, elles n’ont d’autre choix que de suivre Nino et sa famille qui vont les héberger dans un premier temps.

Tout en tenant le premier rôle, la comédienne Noémie Merlant (éblouissante dans « Portrait de la jeune fille en feu ») passe derrière la caméra pour raconter une romance entre un jeune Rom et une future mariée. Le film est construit en deux parties. La première se déroule dans un no man’s land, là où Nino et sa famille viennent se ressourcer l’été. La méfiance est tout d’abord de mise entre les jeunes Françaises et la famille de Nino. Mais peu à peu ils s’apprivoisent La deuxième partie tranche avec le moment de la rencontre : Nino et Jeanne filent vers l’évidence de leur amour au milieu des chaudes nuits d’été.

Instinctif, solaire, spontané. le film montre le choc des cultures et nous livre une histoire d’amour passionnel et hors du temps.

Mi Iubita, mon amour

Un film de Noémie Merlant

Avec : Gimi Covaci, Noémie Merlant, Sanda Codreanu

Distributeur : Agora Films

Durée : 95 min.

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 27 juillet 2022