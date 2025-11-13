Milestone célèbre la passion de la moto avec RIDE 6

Partager Facebook

Ride 6 s’annonce comme le chapitre le plus ambitieux et le plus complet de la franchise de jeux de simulation de moto en repoussant les limites du réalisme sur deux roues

Le tout nouveau mode carrière RIDE Fest est au cœur de ce RIDE 6 : conçu comme un festival itinérant basé sur un système de progression libre, les joueurs se glisseront dans la peau d’un vrai pilote et auront la chance de devenir le numéro un en affrontant 10 légendes du deux-roues. La présence de pilotes réels, tels que Casey Stoner, Troy Bayliss et Guy Martin, marque une nouveauté historique pour la série et rend hommage à l’esprit de compétition.

Avec plus de 340 motos* provenant de 21 constructeurs* et répartis sur 7 catégories, RIDE 6 offre le garage le plus diversifié de l’histoire de la série. L’ajout des motos Bagger et Maxi Enduro ouvre la voie à de toutes nouvelles expériences de conduite, ainsi que des défis supplémentaires. Des lieux emblématiques du sport automobile aux circuits fictifs, les joueurs s’affronteront sur 45 pistes réparties à travers le monde de RIDE 6. Circuits de classe mondiale, courses sur route ou pistes de karting plus complexes, les fans pourront tester leurs compétences sur une grande variété de terrains. Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, les courses tout-terrain font leur apparition, invitant les pilotes à s’affronter sur un terrain différent.

Développé avec Unreal Engine 5, RIDE 6 offrira davantage de détails, une atmosphère sonore plus authentique et des graphismes impressionnants, renforçant encore davantage le réalisme de la franchise. Pour la première fois, le jeu proposera un nouveau système à deux niveaux conçu pour satisfaire tous les types de joueurs, faisant de RIDE 6 l’opus le plus accessible à ce jour :

L’expérience Pro proposera le niveau de simulation le plus élevé, pour tous les fans à la recherche d’un réalisme maximal, avec une gamme d’aides personnalisables s’adaptant aux compétences de chacun.

L’expérience Arcade offrira, elle, une introduction plus douce pour les nouveaux venus.

Pour les joueurs souhaitant améliorer leurs compétences, l’école de pilotage est de retour et entièrement repensée, avec de nombreux défis et récompenses. Une fois prêts, ils pourront faire la démonstration de ce qu’ils ont appris au niveau mondial, grâce au mode multijoueur cross-play, et au niveau local, en affrontant leurs amis dans des courses en split-screen. Enfin, la personnalisation reste un pilier du jeu : l’éditeur de motos, de casques et de combinaisons permettront à tous les joueurs d’exprimer leur style sur la piste, tandis que le Race Creator permettra aux fans de créer leur propre expérience.

Ride 6 sera disponible sur PlayStation5, Xbox Series X|S, PC via Steam et Epic Games Store le 12 février 2026 avec un accès anticipé à partir du 9 février 2026.