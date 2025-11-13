La saison 4 de F1 25 ajoute le mode défi de survie

cedric 13 novembre 2025

Jusqu’au 6 janvier 2026, la Saison 4 proposera une nouvelle façon de se mesurer aux autres joueurs, une mise à jour du classements des pilotes et une série de récompenses mettant à l’honneur la créativité et les couleurs de la saison 2025 de Formule 1.

Le mode Défi de survie, un nouveau mode de jeu rapide et intense, plonge les joueurs au cœur de l’action de la Formule 1 à travers des manches éliminatoires effrénées. Avec cinq voitures en lice et le DRS disponible dès le premier tour, chaque course est un sprint à haut risque où un seul pilote franchit la ligne d’arrivée. Les joueurs gagneront des Jetons de survie en fonction de leurs performances, qui leur permettront ensuite de débloquer des récompenses spéciales rendant hommage à la créativité et au style des pilotes de F1.

Tout au long de la Saison 4, les joueurs pourront échanger leurs jetons contre certains des designs les plus marquants de l’année : de l’emblématique livrée de Ferrari à Monza à l’édition spéciale de Red Bull au Japon, en passant par le casque « Orange Lion » de Max Verstappen ou encore le casque rose vif de George Russell à Miami, et bien d’autres encore.

 Le classement complet des pilotes est disponible ici.

EA SPORTS F1 25 est disponible sur PlayStation5, Xbox Series X|S et PC. Les joueurs ayant acheté l’Édition Emblématique de F1 25 peuvent débloquer du contenu supplémentaire, comprenant le pack Emblématique Lewis Hamilton, un Pack d’icônes de pilotes F3 et 18 000 PitCoin.

