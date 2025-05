Lancement du BYD DOLPHIN SURF et du BYD ATTO 2 en Suisse

Partager Facebook

La nouvelle BYD DOLPHIN SURF, élue nouvelle «WORLD URBAN CAR OF THE YEAR», est désormais disponible à la commande en Suisse. Les prix de ce modèle compact moderne et entièrement électrique débutent à CHF 20’990.-. Dès la version de base «Active», la DOLPHIN SURF séduit par son équipement complet en matière de sécurité, de confort et d’info-divertissement, établissant ainsi une nouvelle référence qualité-prix dans le segment des véhicules électriques compacts et urbains.

À l’occasion du lancement sur le marché, BYD propose en outre des conditions de leasing extrêmement attractives pour la clientèle privée et professionnelle. Le DOLPHIN SURF dans sa version « Active » est disponible en offre de lancement, par exemple avec un loyer mensuel à partir de CHF 189.- (TVA incluse), un taux d’intérêt de 1,49 % et une durée allant jusqu’à 48 mois.

Dans la variante «Boost», la DOLPHIN SURF dispose d’un moteur électrique de 65 kW associé à une batterie Blade de 43,2 kWh qui permet à la citadine d’atteindre une autonomie de 322 km (WLTP). En ville, il est même possible d’atteindre 507 km (consommation d’énergie en cycle mixte 9,9-15,5 kWh/100 km; émissions de CO 2 en cycle mixte de 0 g/km; classe de CO 2 : A). Avec une puissance de charge CC de 85 kW, la charge de 30 à 80% ne dure que 22 minutes.

Le design de la DOLPHIN SURF allie fonctionnalité et plaisir de conduite et offre un espace comparable à celui des véhicules de catégorie supérieure. La DOLPHIN SURF offre de la place pour quatre passagers et un volume de coffre de 308 litres, ou respectivement 1037 litres lorsque les sièges sont rabattus.

Toutes les variantes de modèles séduisent par leur équipement technique et de confort quasiment complet. Comme sur tous les modèles BYD, la batterie Blade ultra-sécurisée et respectueuse de l’environnement est la norme. Elle n’est pas sujette à l’emballement thermique et ne contient pas de métaux lourds toxiques. L’e-Plattform 3.0 avancée de BYD et le groupe motopropulseur compact 8-en-1 offrent quant à eux plus d’espace et de sécurité dans l’habitacle. Un système d’info-divertissement ultramoderne avec l’écran tactile rotatif de 10,1 pouces typique de BYD, la commande vocale intelligente «Hi-BYD» ainsi que Android Auto et Apple CarPlay sans fil sont également fournis de série. Les trois variantes de modèles disposent de ports USB-A et USB-C, ainsi que d’un accès NFC sans clé qui permet d’ouvrir et de démarrer le véhicule à l’aide d’un smartphone ou d’un objet connecté.

Les systèmes d’aide à la conduite et de sécurité (ADAS) sont également très complets, avec des fonctions telles que le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), le contrôle de limite de vitesse intelligent (ISLC), le radar de stationnement arrière, l’assistant de freinage d’urgence automatique (AEB), l’avertisseur de collision (FCW), l’assistant de maintien de la trajectoire (LDA) et la reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR). Tous les modèles disposent d’une fonction Vehicle-to-Load (V2L) qui permet d’alimenter des consommateurs électriques d’une puissance allant jusqu’à 3,3 kW. La variante «Comfort» offre également une caméra à 360°, des sièges avant chauffants et réglables électriquement, ainsi qu’une fonction de recharge sans fil pour smartphone.

Toutes les variantes d’équipement de la DOLPHIN SURF sont disponibles dans les couleurs extérieures Lemon Green, Polar Night Black, Apricity White et Ice Blue, qui peuvent être combinées au choix avec une sellerie en cuir végétal noir ou gris.

Comme pour tous les véhicules neufs, BYD offre également une garantie d’usine de 6 ans (ou un kilométrage maximal de 150 000 km) pour la DOLPHIN SURF en Suisse. BYD offre en outre une garantie de 8 ans (ou un kilométrage total maximal de 200 000 km) sur la batterie Blade et le moteur électrique.

BYD, le premier constructeur mondial de véhicules électriques, présente le nouvel ATTO 2: le SUV entièrement électrique le moins cher de la marque jusqu’à présent arrive désormais en Suisse. L’ATTO 2 allie des dimensions compactes à une grande agilité. Il est pourvu de la batterie BYD Blade révolutionnaire et de la conception Cell-to-Body (CTB) innovante, d’une technologie intelligente moderne de pointe dans l’habitacle et d’un équipement de série complet. L’ATTO 2 est donc le véhicule entièrement électrique polyvalent parfait pour toutes les personnes ne souhaitant pas faire de compromis et appréciant les fonctions des véhicules de catégories supérieures, même dans le segment compact.

ATTO 2 s’adresse aux clientes et clients qui souhaitent bénéficier de la garde au sol augmentée d’un SUV et qui recherchent un véhicule peu coûteux et parfaitement adapté au trafic urbain. Outre les modèles SEAL, SEALION 7, SEAL U DM-i et DOLPHIN SURF, ATTO 2 complète à la perfection l’offre de plus en plus étoffée de BYD en Suisse.

«Avec ATTO 2, nous nous réjouissons de lancer un autre modèle important pour le développement que nous poursuivons actuellement en Europe, et plus particulièrement en Suisse», explique Stella Li, Executive Vice President de BYD. «Le segment des citadines est incroyablement populaire ici et, avec ATTO 2, nous proposons un véhicule compact, entièrement électrique et polyvalent qui saura séduire cette large clientèle potentielle. ATTO 2 réunit tous les atouts de BYD en matière de batteries, de moteurs électriques et de conception Cell-to-Body dans un ensemble compact qui apporte de nouvelles technologies intelligentes à la catégorie des SUV urbains.»

DESIGN TOUT-TERRAIN ROBUSTE ET EMPREINTE AU SOL COMPACTE

BYD ATTO 2 allie les caractéristiques de design propres aux SUV à des dimensions compactes. Il mesure 4310 mm de long, 1830 mm de large et 1675 mm de haut. Malgré sa conception compacte, il séduit par son espace intérieur généreux dans le segment des petits SUV. Son empattement relativement long de 2620 mm permet notamment d’augmenter l’espace dans l’habitacle. Des porte-à-faux courts renforcent également l’aspect typique des SUV, avec des angles de rampe améliorés à l’avant comme à l’arrière.

Les phares Full LED et les feux de jour élancés façonnent le visuel avant de l’ATTO 2. Associés à la large calandre avant, ils confèrent au petit SUV une forte présence visuelle. Le caractère dynamique du véhicule est souligné par le pare-chocs aux contours nets, qui comprend des prises d’air latérales permettant la formation de « Air Curtains » qui dirigent le flux d’air autour des roues. Cela réduit la résistance à l’air et augmente l’efficacité lors de la conduite.

À l’arrière de ATTO 2, le becquet de toit et le bandeau lumineux continu attirent l’attention. Une note de design particulière: les feux arrière caractéristiques rappellent un nœud chinois, incarnation du bonheur et de l’harmonie infinis dans la culture chinoise. De par sa forme, il symbolise également le chiffre huit, traditionnellement considéré comme un chiffre porte-bonheur. Le pare-chocs arrière convexe, avec des détails raffinés dans sa partie inférieure, complète l’allure sportive.

L’HABITACLE ALLIE STYLE ET SIMPLICITÉ D’UTILISATION

L’habitacle de ATTO 2 allie un design élégant et des matériaux haut de gamme à un espace généreux et à une technologie intelligemment intégrée. Le cockpit s’inspire du design extérieur avec des lignes simples et épurées.

Des surfaces rembourrées à tous les points de contact importants, depuis les garnitures de portes jusqu’à la console centrale, assurent un toucher agréable et contribuent à créer une atmosphère de bien-être. Elles permettent également de renforcer le caractère typique des SUV que l’on retrouve dans l’ensemble du concept du véhicule.

Une particularité dans le segment des citadines: les deux sièges avant sont réglables électriquement dans toutes les variantes de ATTO 2. Dans la gamme d’équipement supérieure, les sièges avant et le volant sont également chauffants.

La console centrale comprend deux porte-gobelets et un accoudoir dans lequel se trouve l’un des nombreux compartiments de rangement. Le sélecteur de la boîte de vitesses se distingue par son aspect original en forme de diamant. Les fonctions de commande importantes se trouvent sur les boutons adjacents: on retrouve par exemple l’activation de la ventilation, le bouton rotatif de volume du système audio et le commutateur pour les modes de conduite. Il en existe quatre: Eco, Normal, Sport et Neige. Ils mettent l’accent sur l’efficacité, la praticité au quotidien, la réactivité de la pédale d’accélérateur et la sécurité sur sol glissant.

Le toit panoramique en verre de série crée une ambiance lumineuse dans l’habitacle. Un pare-soleil électrique garantit une température agréable dans le véhicule lorsqu’il fait chaud. ATTO 2 utilise l’e-Plattform 3.0, développée par BYD, qui a été spécialement conçue pour les voitures électriques et qui se caractérise notamment par un plancher plat. Le SUV électrique offre ainsi suffisamment d’espace pour les jambes et la tête, même sur la banquette arrière.

Toutes les variantes du BYD ATTO 2 sont équipées d’un tableau de bord de 8,8 pouces. Le système d’info-divertissement est pourvu d’un écran de 10,1 pouces dans la version Active, tandis que l’édition Boost dispose d’un écran de 12,8 pouces. Quelle que soit la gamme d’équipement, le logiciel BYD permet d’utiliser des applications telles que Spotify, YouTube, Zoom et Amazon Music. En outre, le véhicule est capable de recevoir des mises à jour Over-the-Air (OTA).

Le système permet de surcroît une connexion sans fil avec Android Auto et Apple CarPlay. Les passagers peuvent charger leurs appareils via le port USB-C de 60 W ou le port USB-A de 7,5 W. Deux ports USB supplémentaires sont disponibles sur la banquette arrière. Dans l’édition Boost, mieux équipée, un socle de recharge sans fil de 15 W est également situé dans la console centrale.

Comme d’autres modèles BYD, ATTO 2 offre une commande vocale complète. En prononçant «Hi BYD», l’utilisateur peut commander de nombreuses fonctions importantes telles que le chauffage, la climatisation, ainsi que l’ouverture et la fermeture des vitres électriques. Le logiciel de BYD apporte en outre des fonctions tactiles qui améliorent la convivialité de l’écran d’info-divertissement. Même lorsque Android Auto ou Apple CarPlay est actif, il est possible de régler la température de l’habitacle en balayant l’écran de haut en bas avec trois doigts. De plus, l’intensité de la ventilation peut être régulée en balayant d’un côté à l’autre.

L’espace généreux de ATTO 2 s’étend de l’espace passagers jusqu’au coffre. À l’arrière, un coffre d’une capacité de 400 litres est proposé, soit plus que pour de nombreux véhicules familiaux à motorisation conventionnelle de la catégorie compacte. Il peut même atteindre 1340 litres avec une surface de chargement plate lorsque la banquette arrière est rabattue.

BATTERIE BLADE AVEC CONCEPTION CELL-TO-BODY

Le nouvel ATTO 2 est le fruit d’une recherche et d’un développement continus visant à optimiser l’e-Platform 3.0, qui est la pièce maîtresse de tous les véhicules BYD entièrement électriques. ATTO 2 est équipé d’une batterie Blade d’une capacité de 45,12 kWh, utilisée pour la première fois dans un modèle BYD compact de conception Cell-to-Body (CTB). Grâce à ce procédé, la batterie est entièrement intégrée dans le châssis du véhicule, le couvercle supérieur de cette dernière faisant office de plancher pour l’habitacle. Cela permet de gagner de la place et garantit une rigidité exceptionnellement élevée de la carrosserie. La conception CTB est unique chez BYD et constitue une nouveauté dans le segment des SUV compacts.

La batterie Blade elle-même est conçue pour être à la pointe de sa catégorie en termes de sécurité, de durabilité et de performance. Cette technologie se révèle également extrêmement peu encombrante, car les cellules longues et rectangulaires ne sont pas placées dans des modules individuels, mais sont installées directement dans le corps de la batterie. Il est ainsi possible de loger davantage de cellules sur une même surface qu’avec une construction de batterie conventionnelle.

Autre caractéristique importante: la batterie BYD Blade utilise le lithium fer phosphate (LFP) comme matériau cathodique. Les batteries LFP présentent un niveau de sécurité et de durabilité plus élevé que les batteries lithium-ion traditionnelles et sont également respectueuses de l’environnement, car elles ne contiennent pas de métaux lourds nocifs tels que le cobalt et le nickel.

Les batteries LFP sont plus résistantes aux températures extrêmes, moins sensibles aux variations de température et peuvent résister à plus de cycles de charge et de décharge sans perte de capacité significative. Elles s’avèrent donc particulièrement durables.

La batterie BYD Blade convainc également par son niveau de sécurité exceptionnellement élevé. Elle a ainsi réussi le test exigeant de la pénétration, qui consiste à enfoncer un clou dans les cellules de la batterie. Cette méthode rigoureuse teste la stabilité thermique de la batterie dans des situations extrêmes et simule les conséquences d’un grave accident de la circulation.

L’E-PLATFORM 3.0 AUGMENTE L’ESPACE ET L’AGILITÉ

L’e-Plattform 3.0 éprouvée de BYD a permis aux ingénieurs d’adapter parfaitement ATTO 2 à une utilisation urbaine, tout en permettant une construction compacte. Le véhicule offre toutefois suffisamment de place pour accueillir cinq personnes et leurs bagages. La configuration de la suspension, jambes de force MacPherson à l’avant et barre de torsion à l’arrière, offre un mélange de réactivité, d’agilité et de confort. Le rayon de braquage de 5,25 mètres est extrêmement compétitif pour un SUV de cette taille et souligne les capacités urbaines de ATTO 2. De plus, la suspension arrière compacte permet une utilisation flexible du coffre de 400 litres.

Toutes les versions de ATTO 2 sont équipées de série de jantes en alliage léger de 17 pouces, de freins à disque ventilés à l’avant et de freins à disque classiques à l’arrière.

MOTEUR PUISSANT ET AUTONOMIE URBAINE POUVANT ATTEINDRE 463 KILOMÈTRES

Le moteur avant de ATTO 2 délivre une puissance de 130 kW (177 ch) et un couple de 290 Nm. Ainsi, le SUV à traction avant accélère de 0 à 100 km en 7,9 secondes et atteint une vitesse de pointe de 160 km. La batterie Blade de 45,12 kWh offre une autonomie mixte WLTP de 312 km, mais l’ATTO 2 peut même parcourir jusqu’à 463 km en ville.

Le chargeur CC de 65 kW permet de recharger la batterie de 10% à 80% de sa capacité en 37 minutes; le processus de charge de 30% à 80% s’effectue en 28 minutes. BYD ATTO 2 est équipé de série d’un chargeur CA de 11 kW qui fait passer la batterie de zéro à 100% en cinq heures et demie.

Un avantage évident de ATTO 2 par rapport à de nombreux concurrents est sa pompe à chaleur de série. Elle augmente l’efficacité et l’autonomie de la voiture électrique dans des conditions extrêmes, en particulier lorsque les températures sont basses.

DES ÉQUIPEMENTS UNIQUES DANS SA CATÉGORIE

En tant qu’entreprise technologique, BYD ambitionne de proposer des idées et fonctions innovantes dans tous ses véhicules. ATTO 2 ne fait pas exception à ce principe. Parmi les SUV compacts, il se distingue par de nombreuses fonctions de série qui sont soit payantes dans d’autres véhicules, soit nouvelles dans tout le segment.

Par exemple, ATTO 2 permet d’accéder au véhicule de différentes manières, soit avec la clé classique, soit grâce à la technologie NFC avec une carte-clé fine, un smartphone ou tout autre appareil électronique portable. L’accès à distance par smartphone via l’application BYD permet en outre aux utilisateurs de commander différentes fonctions du véhicule, dont la préclimatisation de l’habitacle et l’activation des sièges chauffants.

Outre sa grande utilité, le divertissement joue un rôle important dans la philosophie de BYD: ainsi, le système d’info-divertissement de ATTO 2 dispose d’une fonction karaoké développée en collaboration avec la marque de logiciels de karaoké leader Stingray. Un microphone disponible en option permet de reprendre en chœur un large choix de chansons. Le système prend en charge plusieurs langues et utilise les haut-parleurs du véhicule, tandis que les paroles des chansons correspondantes s’affichent sur l’écran d’info-divertissement.

De plus, ATTO 2 surprend par sa fonction Véhicule à chargement (V2L), que l’on ne trouve habituellement que dans les voitures beaucoup plus onéreuses. Avec une puissance allant jusqu’à 3,3 kW, les utilisateurs peuvent alimenter en électricité une multitude d’appareils via une prise externe, de la machine à café à l’aspirateur.

UN ÉQUIPEMENT GÉNÉREUX ET UN BON RAPPORT QUALITÉ-PRIX

ATTO 2 est à ce jour le SUV le plus compact de BYD en Europe. Il répond néanmoins à des exigences élevées en matière d’équipement, car le petit SUV électrique regorge de caractéristiques que l’on ne retrouve généralement que dans les véhicules des catégories supérieures. BYD souhaite conserver des options de configuration facilement gérables et propose deux gammes d’équipement équivalentes en termes de motorisation et de batterie. Grâce au grand nombre d’équipements de série, la configuration se veut aussi facile pour la plupart des clientes et clients que le choix de leur couleur préférée.

La version d’entrée de gamme de ATTO 2 Active dispose déjà d’un équipement de base qui le distingue de la concurrence: jantes en alliage de 17 pouces, phares à LED, feux arrière et feux de jour à LED, toit panoramique avec pare-soleil à réglage électrique, commande intelligente des feux de route, accès NFC via une clé, une carte-clé, un smartphone ou tout autre appareil électronique portable, capteurs de stationnement arrière et caméra de recul, système d’info-divertissement à écran tactile rotatif de 10,1 pouces, sellerie en cuir végétal et Véhicule à chargement (V2L).

La finition Boost, encore plus haut de gamme, comprend notamment des sièges avant et un volant chauffants, un éclairage d’ambiance dans l’habitacle, des rétroviseurs rabattables électriquement, des capteurs de stationnement à l’avant et une caméra à 360 degrés. De plus, l’ATTO 2 Boost dispose d’un écran multimédia rotatif plus grand de 12,8 pouces, d’une station de recharge inductive sans fil de 15 W et d’un système audio amélioré avec huit haut-parleurs.

Une multitude d’assistants à la conduite sont également disponibles dans ATTO 2: système de surveillance du conducteur (DMS), régulateur de vitesse adaptatif et intelligent (ACC/ICC), reconnaissance des panneaux de signalisation avec adaptation de la vitesse (TSR), aide au maintien dans la voie, aide au changement de voie (LCA), détection d’angle mort (BSD), avertissement d’ouverture de porte (DOW), freinage d’urgence automatique (AEB), contrôle de traction, aide au démarrage en côte, alerte de collision avant et arrière (FCW, RCW) et alerte de trafic transversal (arrière RCTA) et freinage en cas de trafic transversal arrière (RTCB).

DÉBUT DES VENTES IMMÉDIATEMENT

ATTO 2 est disponible de série dans le coloris Climbing Grey (gris), mais trois autres couleurs sont disponibles en option: Hiking Green (vert), Skiing White (blanc) et Cosmos Black (noir). Les ventes débutent dès maintenant en Suisse. La version Active est proposée à partir de CHF 30’990.-, la version Boost à partir de CHF 33’990.- et la version Comfort à partir de CHF 36’990.-.

L’offre de lancement comprend un mensualité de leasing à partir de CHF 255.- (TVA incluse), avec un taux d’intérêt de 0,99 % pour une durée allant jusqu’à 48 mois.

ATTO 2 COMFORT AVEC UNE AUTONOMIE DE 420 KM À PARTIR DE 2025

Dans le courant de l’année, les gammes d’équipement Active et Boost de ATTO 2 seront complétées par une troisième variante. ATTO 2 Comfort séduit par son autonomie encore plus importante: il dispose d’une batterie plus performante et d’un moteur plus puissant et peut parcourir environ 420 km.

De plus, la version Comfort se distingue de la version Boost par d’autres adaptations: un socle de recharge sans fil plus puissant de 50 W dans la console centrale, deux ports USB-C à l’arrière, un soutien lombaire dans le siège conducteur et des vitres teintées à l’arrière. Les caractéristiques complètes et les prix de ATTO 2 Comfort seront annoncés peu avant son lancement sur le marché au troisième trimestre 2025.