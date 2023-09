MK, c’est ça l’thème, j’entends la foule crier ! Soso Maness x Mortal Kombat 1

Partager Facebook

Warner Bros. Games France annonce sa collaboration avec l’un des artistes musicaux les plus appréciés de sa génération, le rappeur Soso Maness. ​

​​

​Le titre exclusif « Finish Him (Mortal Kombat 1) » , et composé spécialement pour la sortie de Mortal Kombat 1.

​​

​L’histoire de Mortal Kombat avec Soso Maness débute dès son enfance : « Je jouais à Mortal Kombat avec mes potes sur Megadrive à l’époque. On passait des aprems à jouer à coups de « Finish Him », c’était complètement dingue ! Je suis un fan de cette licence et j’ai tellement de bons souvenirs. C’était la belle époque. Mais être associé aujourd’hui à l’un des jeux de versus fighting les plus emblématiques au monde avec la sortie du titre « Finish Him (Mortal Kombat 1) » est un réel honneur ! »

​

​Cette musique représente parfaitement l’ambiance et l’univers de Mortal Kombat : une prod rythmée, sombre et puissante; ainsi qu’un texte percutant et incisif !

Mortal Kombat 1 est le dernier opus de la franchise de jeux vidéo développée par NetherRealm Studios. L’univers de Mortal Kombat y est transposé au sein d’une nouvelle histoire avec des héros et des méchants emblématiques réinventés. Le jeu propose un large éventail de Kombattants légendaires, dont Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, General Shao, Sindel et Nitara, ainsi qu’une équipe de Kombattants Kameo qui viendra en soutien pendant les kombats.

Mortal Kombat 1 est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC le 19 septembre 2023.