Wizardry revient, 40 ans après

Wizardry, l’un des tous premiers RPG, se refait une vraie beauté. Pour replonger au début des années 1980 dans le tout premier RPG en groupe.

Wizardry avait déclenché un énorme raz de marée lorsqu’il est sorti sur Apple II en 1981. Aujourd’hui, le jeu revient, pour le plus grand bonheur des fans et des nouvelles générations de fans de RPG. Le développeur Digital Eclipse a décidé de proposer un remake intitulé Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord.

Ce remake est une version modernisée du RPG de 1981 conçue sur le code Apple II original, pour que les joueurs puissent facilement passer de l’interface old-school à la toute nouvelle, avec ses graphismes modernes, à la manière de ce que propose Halo 2: Anniversary ou les récemment annoncés remasters de Tomb Raider pour la Nintendo Switch.

Avoir des graphismes modernes est une bonne chose, certes, mais Wizardry est un jeu vieux de 40 ans, le gameplay devrait donc être pour le moins vieillissant. Pour contrer cela, les développeurs promettent un certain nombre d’améliorations, notamment un système de gestion des groupes revu, de nouvelles options pour les sorts et des outils de navigation, entre autres choses de moindre importance.

Wizardry est souvent considéré comme le tout premier RPG en groupe lancé pour les ordinateurs ou les consoles. Il a inspiré d’innombrables franchises modernes, dont Final Fantasy et Dragon Quest. Ce n’est pas le premier RPG façon Donjons & Dragons à débarquer sur les ordinateurs, mais ce jeu a inventé nombre de mécaniques qui sont encore actives aujourd’hui dans les JRPG notamment. Ce fut un succès immédiat à son lancement sur l’Apple II et le titre fut porté sur quantité d’autres systèmes, parmi lesquels les Mac, C64 ou encore NES et Game Boy Color.

Il ne s’agit pas non plus du premier remake de Digital Eclipse. L’équipe a réalisé de nombreuses compilations rétro, dont Atari 50 et Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord est disponible dès à présent sur Steam et GOG en accès anticipé. Le jeu est vendu 28,99 €, mais les développeurs indiquent que le tarif devrait augmenter à mesure que l’on approche de la date de sortie officielle.