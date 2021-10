MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION Code Fairy : date de sortie et nouveau trailer

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION Code Fairy est un jeu d’action qui retrace l’histoire de « Noisy Fairy », une unité secrète luttant pour franchir le continent nord-américain pendant la « Guerre d’un An ». Le jeu combine l’action de MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2 ainsi qu’une histoire annexe pour les fans existants et les nouveaux joueurs. Les joueurs seront amenés à nouer de solides liens entre les personnages en plein milieu d’une guerre brutale.

Le mode solo du jeu sera disponible en 3 Volumes pouvant être achetés en bundle ou séparément. Le Volume 1 sera disponible le 5 novembre et les Volumes 2 et 3 sortiront respectivement le 19 novembre et le 3 décembre avec un accès anticipé d’un jour à tous ceux ayant acheté l’Edition Standard ou Deluxe du jeu.

Code Fairy est intimement lié au jeu MOBILE SUIT GUNDAM OPERATION 2 avec lequel il partage les mêmes mécaniques dynamiques de gameplay. En progressant dans l’histoire, les joueurs pourront également gagner des récompenses pour MOBILE SUIT GUNDAM OPERATION 2 comme par exemple le Mobile Suit original Code Fairy.