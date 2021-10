Splitgate se met aux couleurs d’Halloween avec la mise à jour Spookygate

Partager Facebook

Splitgate se met sur son 31 (octobre) avec la mise à jour saisonnière Spookygate ! Le FPS de 1047 Games se grime aux couleurs d’Halloween, avec un menu principal effrayant et un Stadium complètement redécoré, tandis que trois nouveaux skins d’armes imaginés par des fans peuvent être débloqués en réussissant différents défis inédits. La mise à jour apporte également une amélioration notable au système de portails : ceux-ci se remplacent désormais quand on tire un portail sur lui-même. Différents bugs ont également été corrigés.

La semaine dernière, 1047 Games et Logitech ont lancé le premier tournoi Esport professionnel de Splitgate, les Splitgate Pro Series, avec 100 000 $ de récompense en plus des lots offerts par le partenaire de la compétition, ASTRO Gaming. Les matchs ont commencé le 17 octobre : ils sont retransmis sur la chaîne Twitch officielle du jeu, et tous les résultats sont compilés sur le site officiel des Splitgate Pro Series. Le contenu de Spookygate entrera dans la rotation du tournoi, mais les améliorations sont avant tout cosmétiques et n’impactent en rien le gameplay du jeu.

Splitgate est l’un des jeux majeurs de l’été 2021 : plus de 15 millions de joueurs se sont retrouvés lors de la beta ouverte du jeu, lancée en juillet sur PC et consoles, pour profiter de la grosse vingtaine de cartes disponibles, des centaines de skins d’armes, d’armures, de bannières et de jetpacks sans oublier tout le contenu des DLC premiums et du battle pass.

Plongez dès maintenant dans la Saison 0, toujours accessible gratuitement !