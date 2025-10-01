Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps. Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime. Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais.
Brillamment incarné par Roschdy Zem et Marina Foïs ,
ce biopic explore dans toute sa complexité le couple formé par deux monstres sacrés du cinéma. Diane Kurys nous plonge dans leur intimité pendant les dix années précédant le décès de l’actrice en 1985. Elle scrute leur passion folle, leur tendre complicité, les infidélités répétées de Montand, leurs disputes, et leurs réconciliations.
Moi qui t’aimais
Un film de Diane Kurys
Avec Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry de Peretti
Distributeur : Adok Films
Durée : 118 minutes
Age légal : 16 ans
Age suggéré : 16 ans
Date de sortie : mercredi 1er octobre 2025