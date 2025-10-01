« Moi qui t’aimais » : plongée dans l’intimité de deux légendes du cinéma

Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps.  Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime.  Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais.

Brillamment incarné par Roschdy Zem et Marina Foïs ,

ce biopic explore dans toute sa complexité le couple formé par deux monstres sacrés du cinéma. Diane Kurys nous plonge dans leur intimité pendant les dix années précédant le décès de l’actrice en 1985. Elle scrute leur passion folle, leur tendre complicité, les infidélités répétées de Montand, leurs disputes, et leurs réconciliations.

Moi qui t’aimais

Un film de Diane Kurys

Avec Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry de Peretti

Distributeur : Adok Films

Durée : 118 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 1er octobre 2025

