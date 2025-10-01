Let’s Sing revient en novembre pour animer vos soirées karaoke

Juste à temps pour les fêtes de fin d’année, Let’s Sing 2026 transforme n’importe quel salon une véritable scène et offre la meilleure expérience de karaoké de l’histoire de la franchise.

Playlist :

Avec 35 chansons en tête des classements, il y en a pour tous les goûts, des tubes modernes aux classiques intemporels :

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Chappell Roan – HOT TO GO!

Lewis Capaldi – Wish You The Best

Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry

Coldplay – ALL MY LOVE

Noah Kahan – Stick Season

Benson Boone – Slow It Down

Et bien d’autres !

Caractéristiques clés :

Clips officiels disponibles pour une expérience authentique.

4 modes de jeu passionnants pour les joueurs solo et les groupes.

Gameplay amélioré, pour le plaisir de tous les chanteurs, des amateurs aux divas.

Jusqu’à 4 joueurs : idéal pour les fêtes et les réunions de famille.

Pas de micro ? Pas de problème grâce à l’application gratuite associée.

Une toute nouvelle histoire dans le mode Carrière.

Pass VIP GRATUIT d’un mois inclus : une sélection croissante de plus de 180 chansons supplémentaires à débloquer.

Novice, roi ou reine du karaoké, Let’s Sing 2026 invite les chanteurs en herbe à monter sur scène. Préparez-vous à enflammer la scène !

Let’s Sing 2026 sera disponible le 4 novembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch (compatible avec Nintendo Switch 2).