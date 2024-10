Mondial de l’Auto 2024 : premières mondiales de la nouvelle MINI John Cooper Works 100 % électrique et du nouveau MINI Aceman John Cooper Works

Partager Facebook

MINI présente en première mondiale deux modèles John Cooper Works 100 % électriques. La branche sportive du constructeur britannique porte les performances des deux modèles au sommet du segment des citadines premium grâce à un surcroît de puissance et à un design optimisé sur le plan aérodynamique. Associés à une technologie de suspension inspirée de la compétition et à un équipement de série étendu, les nouveaux modèles John Cooper Works entièrement électriques se présentent sous leur meilleur jour à Paris.

En ouverture du Mondial de l’Auto, qui se déroule du 14 au 20 octobre à Paris, MINI présente deux voitures en première mondiale. La MINI John Cooper Works 100 % électrique et le MINI Aceman John Cooper Works qui revendiquent jusqu’à 190 kW / 258 ch ainsi que des valeurs d’accélération et de vitesse maximales inédites. L’architecture des modèles MINI entièrement électriques est parfaitement adaptée aux caractéristiques des modèles John Cooper Works, toujours orientés vers la performance. Le modèle 3 portes passe de 0 à 100 km/h en seulement 5,9 secondes, tandis que le crossover atteint 100 km/h départ arrêté en 6,4 secondes. Les deux modèles ont une vitesse maximale de 200 km/h et un couple de 350 Nm. Avec des batteries haute tension communes d’une capacité de 54,2 kWh (brute), la MINI John Cooper Works 100 % électrique dispose d’une autonomie de 371 kilomètres selon le cycle d’essai WLTP et de 355 kilomètres pour le MINI Aceman John Cooper Works.

« Avec les nouveaux modèles MINI John Cooper Works entièrement électriques, nous faisons entrer la performance et la dynamique de conduite légendaires de MINI dans une toute nouvelle ère. Nous combinons la tradition et le caractère de la marque MINI avec les technologies les plus avancées pour créer une expérience de conduite unique qui enthousiasmera nos clients », déclare Stefan Richmann, Directeur de MINI.

Avec le développement des nouveaux modèles entièrement électriques, MINI John Cooper Works perpétue une longue tradition de sports automobiles. Il y a plus de six décennies, le concepteur de voitures de sport John Cooper a développé une version extrêmement sportive de la MINI Classic, qui a rapidement remporté de nombreux succès sur les circuits de course et sur les routes de rallye. Son statut légendaire a été cimenté par trois victoires générales au Rallye Monte-Carlo dans les années 1960. Plus récemment, un prototype basé sur la nouvelle MINI John Cooper Works a démontré les prouesses techniques de la marque en remportant sa catégorie lors des dernières 24 heures du Nürburgring.

Des performances optimisées grâce à des technologies innovantes issues du sport automobile.

John Cooper Works transpose plus que jamais son savoir-faire, acquis en compétition, de la piste à la route. Dans ses nouveaux modèles 100 % électriques, ceci se traduit par exemple par une fonction « Boost » innovante pour un réel apport de puissance instantané.

Le conducteur active le mode « Go-Kart » en appuyant sur la palette « Boost » située à gauche du volant sport. Une puissance électrique supplémentaire de 20 kW est alors disponible pour les manœuvres de dépassement et les accélérations. Ce mode procure un plaisir de conduite unique et offre de franches accélérations.

Les réglages de suspension John Cooper Works spécifiques maximisent la sensation de karting et garantissent une excellente tenue de route. Les deux modèles sont équipés de série de pneus haute performance et à très grande adhérence. Un puissant système de freinage, avec des étriers peints en Chili Red accueillant le logo JCW blanc, assure une décélération rapide et sûre, même dans les situations de conduite les plus exigeantes.

Design sportif exclusif et optimisation de l’aérodynamisme.

L’accent mis sur les performances de premier ordre est souligné à l’extérieur par le langage stylistique exclusif des nouveaux modèles MINI John Cooper Works entièrement électriques. Le logo John Cooper Works rouge, blanc et noir rappelle le célèbre drapeau à damier et orne la calandre octogonale en noir brillant. Projeté depuis les rétroviseurs extérieurs, le logo illuminé accueille le conducteur avant même qu’il ne monte dans la voiture.

Les feux de jour des projecteurs MINI à LED, formés de deux barres horizontales avec la signature lumineuse « John Cooper Works », renforcent l’aspect expressif de ce modèle aux performances accrues. Les bas de caisse latéraux noirs brillants, le travail au niveau des extrémités des montants C du becquet arrière et ce dernier optimisent l’aérodynamique. Les entrées d’air rouges et les réflecteurs verticaux contrastent avec les parties de carrosserie en noir brillant et surtout avec le diffuseur arrière travaillé sur les deux modèles survitaminés.

Un toit contrastant Chili Red et le nouveau toit Multitone spécifique à John Cooper Works, avec son dégradé de rouge et de noir, peuvent être choisis pour encore renforcer l’attractivité des nouveaux modèles de la gamme MINI. Des jantes au design inédits et à l’aérodynamique optimisé sont disponibles exclusivement pour la MINI John Cooper Works 100 % électrique en 18 pouces et en 19 pouces pour le MINI Aceman John Cooper Works.

Habitacle inspiré de la compétition automobile.

Le design épuré des habitacles des dernières nées de la gamme MINI fait écho à la palette de couleurs spécifique « JCW ». Un motif noir et rouge orne la surface tricotée du tableau de bord. Lorsque l’éclairage d’ambiance est allumé, les graphismes lumineux mettent en valeur le toit panoramique de manière inédite. Les sièges conducteur et passager avant des MINI John Cooper Works 100 % électriques sont revêtus de cuir synthétique noir avec un tissu tricoté multicolore au niveau des épaules et des surpiqûres contrastantes rouges.

L’écran central circulaire OLED, de 24 cm de diamètre, regroupe toutes les données importantes de la voiture. Le conducteur et le passager avant peuvent accéder aux réglages de la climatisation, des médias, du téléphone et de la navigation via cet écran central. Les nouveaux MINI Expérience Modes permettent de personnaliser l’ambiance de ces habitacles.

Systèmes d’aides à la conduite avancés.

Les systèmes d’assistance innovants des nouveaux modèles John Cooper Works 100 % électriques aident également le conducteur dans les situations du quotidien. Le contrôle automatique de la vitesse et de la distance rend la conduite encore plus sûre et confortable. Sur la route, le système MINI Navigation AR peut offrir un guidage précis grâce à la visualisation 3D et à la réalité augmentée. Il permet également d’afficher la situation actuelle du trafic, de fournir des informations sur les possibilités de stationnement et bien plus encore. Des fonctions d’assistance étendues augmentent la sécurité en soutenant la direction et le maintien de la trajectoire avec le Drive Assist Plus.

Le Park Assist Plus utilise douze capteurs à ultrasons et quatre caméras, qui visualisent les alentours, pour détecter les places de stationnement appropriées et déclencher automatiquement les manœuvres, à la demande.

Disponibles à la commande à la fin du mois, les nouveaux modèles MINI John Cooper Works 100 % électriques seront proposés à partir de :