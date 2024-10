Leapmotor fait ses débuts au Salon de Paris

Partager Facebook

Pour ses débuts au 90e Salon de l’automobile de Paris, Leapmotor présentera ses solutions de mobilité innovantes et abordables. Il y a quelques semaines, la marque chinoise a fait ses débuts européens à Milan. Et ses premiers modèles, la citadine T03 et le SUV C10 du segment D sont déjà disponibles à la commande en Europe.

À Paris, c’est le tout nouveau B10, un SUV du segment C bien décidé à conquérir le marché mondial qui fêtera sa première mondiale. À ses côtés sur le stand de Leapmotor, on pourra découvrir le C16 qui sera pour la première fois exposé dans un salon européen. On y trouvera également le C10, un SUV électrique du segment D à l’équipement très complet destiné aux familles et la T03, une citadine électrique compacte et spacieuse du segment A parfaitement adaptée à la circulation urbaine.

Tous les véhicules exposés par Leapmotor offrent une technologie de pointe et un niveau élevé de performance, d’efficacité, de sécurité et d’autonomie à des prix abordables.

La stratégie d’expansion de Leapmotor International, la joint venture 51:49 dirigée par Stellantis avec Leapmotor, progresse régulièrement. Elle vise à permettre d’augmenter et étendre les ventes de produits high-tech rentables en dehors de la Chine. Moins d’un an depuis sa création, plusieurs étapes importantes de la feuille de route ont déjà été franchies, en même temps qu’un investissement de 1,5 milliard d’euros, grâce auquel Stellantis a acquis environ 21% de Leapmotor.

Unique dans l’industrie automobile, ce partenariat permet aux acheteurs européens d’accéder à une technologie BEV avancée et de haute qualité. Parallèlement, Stellantis apporte un soutien organisationnel à Leapmotor International pour lui permettre de se distinguer des autres concurrents chinois. Grâce au niveau de service inégalé et au système après-vente efficace de Stellantis, les clients de Leapmotor bénéficient ainsi d’un niveau de service inégalé.

Grâce aux canaux de distribution de Stellantis, Leapmotor International vise à atteindre 350 points de vente de véhicules Leapmotor d’ici fin 2024. Et Leapmotor prévoit de lancer sur le marché au moins un nouveau modèle par an au cours des trois prochaines années.

Les premiers marchés pour les véhicules Leapmotor en Europe seront la Belgique, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, Malte, Les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, l’Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni. À partir du quatrième trimestre de cette année, Leapmotor International étendra ses ventes au Moyen-Orient et à l’Afrique (Israël, DOM-TOM et Turquie), à la région Asie-Pacifique (Australie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Malaisie et Népal) ainsi qu’à l’Amérique du Sud (Brésil et Chili).

L’introduction des véhicules Leapmotor en Europe vient compléter et élargir le portefeuille de marques de Stellantis. Cela va lui permettre de couvrir un éventail encore plus large de besoins des clients et de catégories de prix. Outre cette étape stratégique, Stellantis reste fidèle à son modèle d’affaires « asset light » pour ses marques étrangères en Chine.

Première mondiale pour le B10

Grâce à ce partenariat unique, le nouveau SUV B10 C, qui fait ses débuts à Paris, est prêt à rivaliser sur le plus important segment européen. Premier de la série B de Leapmotor, ce modèle très attendu marque une étape importante dans la croissance de la marque en Europe en permettant à un public encore plus large d’avoir accès à une technologie de pointe. Doté de l’architecture innovante LEAP 3.5, le B10 introduit une technologie intelligente de pointe adaptée à une nouvelle génération de consommateurs mondiaux recherchant des véhicules à énergie nouvelle (NEV) plus connectés, plus durables et plus audacieux. D’autres nouveaux véhicules de la série B arriveront sur le marché en 2025.

Débuts européens pour le C16

Le C16 a été conçu pour offrir un maximum de place dans l’habitacle (jusqu’à six places assises en configuration 2+2+2) et répondre aux besoins des familles. Le C16 est doté d’une plateforme avec batterie haute tension de 800 V en carbure de silicium (SiC) qui améliore considérablement l’efficacité globale du véhicule et peut accepter une puissance de charge allant jusqu’à 180 kW. La batterie peut ainsi être rechargée de 30 % à 80 % en seulement 15 minutes. Avec une longueur de 4915 mm et un empattement de 2825 mm, le C16 offre suffisamment d’espace pour tous les passagers, ainsi qu’un vaste coffre dont la contenance atteint 1022 l une fois la troisième rangée de sièges rabattue.

Outre son design extérieur clair et sobre et son design intérieur minimaliste et de qualité, le C16 se distingue par un écran HD de 15,6 pouces à l’arrière, 21 haut-parleurs avec prise en charge du Dolby Atmos et des modes sonores personnalisables assistés par l’IA. Elle dispose en outre du système d’infodivertissement intelligent Leapmotor OS 4.0 et d’un toit ouvrant panoramique pour offrir la meilleure expérience de voyage. En matière de sécurité, la carrosserie à cage annulaire de la C16, associée à la technologie d’intégration de la batterie CTC 2.0, assure une rigidité structurelle nettement supérieure. Elle dispose en outre d’une grande rigidité en torsion grâce à 75 % de matériaux mixtes acier-aluminium à haute résistance qui lui assurent une durabilité et une sécurité accrues.

T03: le choix intelligent pour la ville

Choix intelligent pour la ville, la T03 devrait elle aussi conquérir le public du Salon de l’automobile de Paris. Véhicule citadin compact à cinq portes du segment A, la T03 dispose d’un habitacle qui n’a rien à envier à celui d’un véhicule du segment B. Ce véhicule ne se contentant pas d’être élégant, il offre aussi un réel plaisir de conduite et une autonomie de 265 km (WLTP). Il s’est en outre classé premier dans le segment des véhicules électriques compacts à batterie lors de l’étude de qualité initiale de JD Power. En résumé, la T03 est le choix intelligent pour la ville car elle combine des dimensions compactes, qui la rendent maniable en utilisation quotidienne, avec le dernier cri de la technologie en matière de propulsion électrique. Le tout à un prix vraiment compétitif.

Le SUV C10: la solution idéale pour les familles

Le SUV C10 est le premier véhicule Leapmotor développé pour le marché mondial et répondant aux normes internationales de design et de sécurité. Le C10 est le choix parfait pour les clients qui souhaitent franchir le pas de la mobilité électrique à batterie et qui ont besoin d’un véritable véhicule familial. Le réseau de distribution de Stellantis garantit la sécurité en termes de service et d’assistance et offre une mobilité familiale à un prix abordable. Ainsi, grâce à une sécurité de premier ordre, une expérience utilisateur intelligente et un confort supérieur, le nouveau D-SUV offre tout ce qu’une famille peut souhaiter d’un véhicule électrique moderne.

Le C10 repose sur l’architecture LEAP 3.0 développée par Leapmotor et tirant parti de la meilleure technologie électrique intelligente du segment, comprenant notamment une configuration électronique intégrée centrale, le système Cell-to-Chassis (CTC) 2.0 et le Smart Cockpit – le véritable produit phare de Leapmotor. Le SUV électrique C10 présente des dimensions de segment D, la meilleure expérience de conduite de sa catégorie, une autonomie WLTP de 420 km, des normes de sécurité de premier ordre et un revêtement de siège écologique en silicone organique, conforme à la norme OEKO-TEX® STANDARD 100 de l’Union européenne, la plus haute certification en matière de normes environnementales.

Après avoir été récompensé par l’« International CMF Design Award 2023 » pour son design technologique et son look époustouflant, le SUV a récemment remporté le « Gold Award 2024 » au French Design Award (FDA) et le « Gold Award 2024 » au US MUSE Design Award.