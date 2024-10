MONDIAL DE PARIS 2024 : CITROËN FAIT SENSATION AVEC UNE GAMME ENTIÈREMENT RENOUVELÉE ET UN STAND RICHE EN ANIMATION

Partager Facebook

Sur le stand du Mondial de Paris, Citroën illustrera tout le dynamisme d’une Marque qui en un peu plus d’un an s’apprête à renouveler quasiment l’ensemble de ses modèles. En effet, Citroën profite du salon pour dévoiler en exclusivité l’image de sa gamme en 2025. Des produits renouvelés mais avec un fil conducteur qui guide la Marque depuis plus de 100 ans : être une Marque populaire proposant une expérience automobile simple, avec des produits au design audacieux et confortables, apportant des réponses concrètes aux enjeux de société. A ce titre Citroën présentera sur le stand une gamme totalement électrifiée, avec des solutions adaptées selon les besoins des clients.

SEGMENT B : DEUX MODÈLES QUI CHANGENT LA DONNE

En 2024 Citroën a fait bouger les lignes sur le segment B en dévoilant deux nouveaux modèles en rupture qui seront présents sur le stand :

C3 en Blockbuster

Premier grand salon pour celle qui arrive en 2024 en changeant la donne sur son segment et qui rencontre un franc succès commercial. Les premières livraisons sont en cours permettant aux premiers clients de vivre l’expérience d’une voiture accessible, disponible en essence ou électrique, confortable, au style moderne, polyvalente et tout équipée.

C3 Aircross en première présentation publique

Première sortie publique pour ce modèle dévoilé au mois de juin et qui arrivera prochainement dans les concessions. C3 Aircross s’affiche comme le SUV compact le plus abordable offrant à la fois un caractère fort, le choix de l’énergie, de l’espace et du confort à bord, et capable d’accueillir jusqu’à 7 personnes.

SEGMENT C : DEUX PREMIÈRE MONDIALE DÉVOILÉES SUR LE STAND

Tout en lançant deux nouveaux modèles majeurs sur le segment B, et après avoir totalement renouvelé Berlingo, SpaceTourer, et utilitaires associés en 2024, Citroën présente un renouvellement complet de ses berlines du segment C, témoignant ainsi d’un dynamisme exceptionnel. En effet, Citroën profite du Mondial de Paris pour dévoiler en Première Mondiale non pas un mais deux nouveaux modèles.

C4 et C4 X se présentent sur le stand avec une nouvelle stature, adoptant un style plus simple et cohérent, intégrant la nouvelle identité de Marque. C4 devient plus agréable à vivre et stylée que jamais, tandis que C4 X se présente comme un fastback racé abritant un lounge spacieux. Citroën fait ainsi évoluer 2 acteurs majeurs sur leurs marchés respectifs en s’appuyant sur C4, classée deuxième des berlines du segment C en Europe toutes énergies confondues. Pionnière de l’offre électrique sur ce segment, elle est aujourd’hui dans le TOP5 des berlines électriques du segment C. C4 X de son côté a démarré fort au Moyen Orient et plus particulièrement en Turquie. Elle présente de nombreux atouts pour séduire également en Europe.

UN SHOWCAR EN PREMIÈRE MONDIALE

Citroën dévoilera en Première Mondiale sa vision d’un prochain modèle de la Marque au travers d’un showcar très expressif. Haut en couleur, fidèle au nouveau langage stylistique de Citroën, il affiche avec assurance une présence très marquée. Nul doute que cette illustration d’un futur modèle sur un segment majeur saura séduire les visiteurs.

UN FESTIVAL AMI POUR UN ANNIVERSAIRE

Ami célèbre en 2024 ses 4 ans et plus de 65 000 clients sur les 17 marchés où il est commercialisé. A jamais le premier à avoir proposé une solution de mobilité électrique abordable, facile, confortable, Ami avec son caractère singulier a changé la vie de nombreux foyers et le paysage routier en apportant plus de liberté et d’autonomie. Ami sera présent sur le stand au travers de modèles emblématiques ainsi que des surprises en Première Mondiale, imaginées par les designers Citroën.

UN STAND VIVANT À L’IMAGE DE CITROËN

Espace de vie convivial et coloré, le stand sera pour les visiteurs l’occasion de faire de nombreuses découvertes et s’immerger dans l’expérience de Marque Citroën : populaire, énergique, détendue, simple, vivante et vibrante. Tout au long de la semaine le stand vivra au rythme du Studio produit en partenariat avec Youtube, un studio qui fera vivre depuis le stand des rencontres et des reportages sur les actualités de la Marque.