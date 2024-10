Partager Facebook

Michelle, une grand-mère bien sous tous rapports, vit sa retraite paisible dans un petit village de Bourgogne, pas loin de sa meilleure amie Marie-Claude. A la Toussaint, sa fille Valérie vient lui rendre visite et déposer son fils Lucas pour la semaine de vacances. Mais rien ne se passe comme prévu.

De retour au registre dramatique, François Ozon signe un thriller habilement tissé porté par deux immenses actrices : Hélène Vincent et Josiane Balasko. Avec ses ellipses et ses hors champ, le récit est trouble et sème le doute chez le spectateur. Il y est question d’amitié, de culpabilité, de mensonge. Un excellent cru aux accents chabroliens.

Quand vient l’automne

Un film de François Ozon

Avec Hélène Vincent, Josiane Balasko, Ludivine Sagnier

Distributeur : Filmcoopi Zürich

Durée : 104 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 2 octobre 2024