Peugeot: Nouvelle E-408 présentée

Peugeot dévoile une nouvelle étape dans sa transition vers l’électromobilité en lançant la version électrique de son modèle phare.

La nouvelle e-408, véritable vitrine technologique de la marque, inaugure une motorisation inédite couplée à un pack de batteries de dernière génération, lui conférant une autonomie de 453 kilomètres. Lors de la présentation officielle de ce modèle, Peugeot a réitéré avec force son ambition de dominer le marché européen de l’électrique grand public. Cette stratégie s’inscrit dans un plan plus vaste, avec pas moins de 12 modèles électrifiés dans la gamme du constructeur, y compris les utilitaires, ainsi que la conversion de plusieurs de ses usines à la production électrique. Désormais, avec l’ouverture d’un site de production de batteries à Douvrain, Peugeot renforce sa présence sur un marché du 100 % électrique en plein essor, même si celui-ci connaît actuellement un certain ralentissement. À la tête de cette offensive, la petite e-208 s’impose comme le best-seller des véhicules électriques en Europe.

Le constructeur sochalien étend à présent sa stratégie aux segments supérieurs de sa gamme, avec l’intégration de la e-408, version 100 % électrique de son crossover haut de gamme. Si la Peugeot 408, avec ses 9 000 unités écoulées cette année, semble être un relatif échec commercial, la marque se targue néanmoins d’occuper une place de leader sur le segment des hybrides rechargeables, en dépit d’une concurrence limitée à des modèles comme le BMW X2, la Citroën C5 X ou encore le Renault Rafale. Ce modèle hybride, mêlant les caractéristiques d’une berline, d’un SUV et d’un coupé, peine à séduire face aux véhicules plus traditionnellement classés dans ces catégories. Pour y remédier, Peugeot mise sur une relance stratégique en dotant la 408 d’une motorisation électrique. Un pari rendu possible par l’architecture multi-énergie E-EMP2, qui permet l’intégration de batteries dans le châssis sans altérer l’habitabilité.

Produite à Mulhouse, la nouvelle e-408 bénéficie d’un bloc moteur électrique synchrone à aimants permanents de 210 chevaux, conçu en France dans l’usine de Trémery. Cette motorisation, également partagée avec la DS 4 et la nouvelle e-3008, est modulable en fonction des modes de conduite sélectionnés. En mode par défaut « Normal », le véhicule développe 190 chevaux pour un couple de 300 Nm. En mode « Sport », il atteint les 210 chevaux et 345 Nm, tandis que le mode « Eco » abaisse la puissance à 170 chevaux pour favoriser l’autonomie.

Dotée d’une batterie NMC d’une capacité nette de 58,2 kWh, la e-408 affiche une autonomie de 453 kilomètres selon le cycle WLTP, ce qui la place au même niveau que son principal concurrent, la BMW iX2 (449 km). La recharge s’effectue à une puissance de 11 kW en courant alternatif (AC) et peut atteindre 120 kW en courant continu (DC), permettant une recharge rapide sur des bornes adaptées. Le véhicule intègre également un système de freinage régénératif modulable via des palettes au volant, ainsi qu’une pompe à chaleur pour optimiser l’efficacité énergétique. Peugeot reconduit par ailleurs son planificateur d’itinéraire intelligent, capable de prendre en compte différents paramètres (niveau de charge, type de route, trafic, bornes disponibles) pour faciliter les longs trajets. En complément, l’application « e-Routes » de Free2move Charge permet une gestion simplifiée des recharges, avec des options de paiement dématérialisé comme le « plug and pay », déjà bien connu des utilisateurs de Tesla.

Esthétiquement, la e-408 conserve le design distinctif qui a fait son originalité, avec son profil de type fastback, ses jantes imposantes de 19 pouces et ses phares équipés de la technologie Matrix LED. À l’intérieur, l’habitacle spacieux offre toujours un confort optimal aux passagers arrière, avec un volume de coffre maintenu à 471 litres, identique à celui des versions hybrides rechargeables. Le i-Cockpit emblématique de la marque est également présent, enrichi par l’intégration de l’intelligence artificielle ChatGPT, transformée en assistant personnel pour les conducteurs.

Le public pourra découvrir ce nouveau crossover électrique au Mondial de l’Automobile de Paris, prévu du 15 au 20 octobre prochain.