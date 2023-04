MONOPOLY GO! est disponible sur mobile

Partager Facebook

Réinventant l’un des jeux de société les plus appréciés au monde, « MONOPOLY GO! » intègre au jeu MONOPOLY classique des expériences entièrement nouvelles et des mondes exclusifs à explorer. “MONOPOLY GO!” est l’un des jeux MONOPOLY les plus immersifs jamais créés à ce jour et dispose de son propre univers MONOPOLY complet.

MONOPOLY GO! transporte les joueurs dans un univers riche rempli de fonctionnalités et de visuels emblématiques de MONOPOLY. Le jeu comprend également de magnifiques paysages et des animations de qualité. Conçu pour être un jeu avant tout “social”, “MONOPOLY GO!” rassemble la communauté mondiale des fans de MONOPOLY, tout en encourageant les joueurs à travailler ensemble et à faire fructifier leurs bénéfices. “MONOPOLY GO!” préserve également l’esprit de compétition de la franchise, suscitant des rivalités amicales (ou passionnées) alors que les joueurs s’efforcent de construire leurs propres empires immobilliers

MONOPOLY fait partie intégrante de la culture populaire depuis plus de 85 ans. Ce jeu est joué par plus d’un milliard de personnes de tout âge et ce dans le monde entier. Les fans de tous âges et de tous horizons apprécieront « MONOPOLY GO ! » et son mélange de fonctionnalités, de personnages classiques et nouveaux.

Toujours aussi amusant : lancez les dés et déplacez-vous sur le plateau MONOPOLY avec les célèbres pions comme la voiture de course, le chapeau haut de forme et le cuirassé. Collectionnez des propriétés, construisez des maisons et des hôtels, tirez des cartes de chance et évitez la prison

Construisez votre empire: construisez un empire immobilier rempli de monuments remarquables pour augmenter votre valeur nette et débloquer plus de 100 nouveaux plateaux . Tous les rues peuvent être améliorées pour mettre en avant votre statut de magnat et récolter des récompenses encore plus importantes.

Des visages nouveaux et familiers : Les personnages préférés des fans Scottie et M. MONOPOLY aideront les joueurs à travers des villes de renommée mondiale et des lieux fantastiques. De nouveaux personnages mémorables feront leur apparition avec notamment l'évaluatrice Sofia Wattsitworth et le banquier Benjamin Basu. Tous deux ajouteront un peu d'humour et de charme à vos parties.

Connexions communautaires : des mini-jeux tels que le " Community Chest" permettront à des amis de travailler ensemble afin de gagner de l'argent et des récompenses.

Un jeu compétitif : Affrontez des joueurs du monde entier pour abattre les propriétés adverses ou voler de l'argent lors de braquages incroyablement amusants.

Album d'autocollants riches : collectez des centaines d'autocollants uniques pour compléter de magnifiques albums. Échangez et rencontrez d'autres joueurs sur le groupe Monopoly GO! France.

Événements quotidiens : des tournois quotidiens et des mini-jeux en constante évolution sont mis en place pour gagner encore plus de récompenses et se connecter avec la communauté mondiale MONOPOLY. Des cartes chance à durée limitée aux événements marquants d'une durée de plusieurs jours, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir.

MONOPOLY GO! est disponible gratuitement dans le monde entier sur iOS via l’App Store et sur Android via Google Play.