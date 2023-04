Partager Facebook

David, lieutenant des forces françaises engagées au Mali, est rapatrié en France après avoir été grièvement blessé dans une explosion. Souffrant d’amnésie après s’être réveillé d’un coma, il entame une longue convalescence entouré de sa soeur Jeanne, dans la maison familiale des Pyrénées. Sa soeur va tout faire pour le guérir mais David ne semble pas avoir envie de se souvenir.

L’octogénaire André Téchiné évoque avec pudeur tant les liens troublants entre frère et sœur, que le besoin de prendre une autre identité. Maître dans l’art du suspense romanesque, le réalisateur met d’abord en scène un homme qui se retrouve avec un corps meurtri et une mémoire effacée suite à une explosion sur une mine, puis dévoile peu à peu, par petites touches, son sujet. Le film bénéficie des beaux décors naturels de l’Ariège et d’une mise en scène sobre et élégante. Un film magnifique sur la reconstruction, la passion, le deuil, l’émancipation, l’apaisement et la réconciliation.

Les âmes soeurs

Un film de André Téchiné

Avec Benjamin Voisin, Noémie Merlant, Audrey Dana

Distributeur : ADOK films

Durée : 1h40

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 12 avril 2023