Monster Energy Supecross – The Official Videogame 5 annoncé

Ce nouvel épisode de la franchise tant appréciée des fans de jeux vidéo de Supercross sortira le 17 mars 2022 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La version PlayStation 4 bénéficiera d’une mise à niveau gratuite pour profiter du jeu sur PlayStation 5. La version Xbox proposera quant à elle le Smart Delivery.

Avec un mode carrière retravaillé afin de proposer une expérience de jeu encore plus réaliste et immersive qu’auparavant, les joueurs peuvent désormais débuter en tant qu’amateur en 250SX Futures Class, tout en ayant pour objectif d’atteindre les sommets en tant que pro. Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 présente également « Rider Shape System », une nouvelle fonctionnalité exclusive pour le mode carrière qui aura un impact sur les performances des coureurs en cas de chute ou de blessure. S’entraîner et compléter certaines tâches spécifiques sont essentiels afin de se remettre rapidement sur pied.

De plus, les joueurs peuvent profiter également d’un gameplay enrichi par des moteurs à deux temps, maintenant disponibles dans tous les modes. Pour les nouveaux arrivants, la « Future Academy » fournira toutes les informations nécessaires afin de réussir dans le monde du Supercross. Ce tutoriel leur enseignera les bases du Supercross dans l’objectif de passer de débutant à pro. De nombreuses options rendent les courses plus accessibles pour tout le monde.

L’éditeur de circuit est également de retour, accompagné d’une nouvelle fonctionnalité nommée « Rhythm Section Editor ». Les joueurs pourront associer des modules préexistants avec des sections de circuit complexes et préfabriquées, pour ensuite les partager avec la communauté.

Après le succès de la précédente édition, le concours d’édition de circuit est de retour. Un nouveau joueur aura l’opportunité de créer un circuit en participant directement dans le jeu. Les utilisateurs auront la chance de voir leur création être reproduite dans la réalité et ainsi faire partie de la saison 2022 officielle du championnat Monster Energy AMA Supercross.

Le « Complexe » propose de faire la course avec ses amis ou en solo dans un tout nouvel environnement exceptionnel et en monde ouvert ! Les joueurs peuvent retrouver de nouvelles pistes, de nombreux défis de cross, des collectables pour débloquer des engrenages supplémentaires.

Le mode multijoueur en ligne propose pour la première fois un matchmaking cross-gen et apporte son lot de défis. Le mode multijoueur local en écran partagé est également disponible afin de jouer avec ses amis directement depuis son canapé.