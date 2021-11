Unbound: Worlds Apart se téléporte sur Xbox & PlayStation en février 2022

Développé par Alien Pixel Studios, Unbound: Worlds Apart est un jeu de plateforme dark fantasy que l’on explore en manipulant des portails magiques à la simple pression d’un bouton ! Les joueurs et joueuses devront maîtriser de puissantes capacités pour vaincre les monstres malveillants et triompher des énigmes passionnantes en vue d’empêcher un mal extrêmement dangereux de déchirer la réalité.

Les dates de sortie s’étalent comme suit :

PS4 et PS5, édition numérique : 9 février

Xbox One et Xbox Series X|S, édition numérique : 11 février

PS4 et PS4, édition physique : peu après la sortie numérique

Les joueurs incarnent Soli, un jeune mage capable d’ouvrir des portails pour contrôler les propriétés de chaque monde : gravité inversée, manipulation du temps, puissance accrue… Les 10 portails différents offrent autant de mécaniques originales à dompter pour découvrir le fin mot de l’histoire, et remettre la planète sur de bons rails.

Ce grand périple plongera Soli dans de magnifiques environnements dessinés à la main pour lui permettre d’accomplir différentes quêtes, de terrasser moult ennemis et de rencontrer divers personnages incroyables tout en découvrant peu à peu l’histoire mystérieuse et le lore fascinant d’Unbound: Worlds Apart.

Unbound: Worlds Apart est déjà disponible sur PC et Nintendo Switch.