Seven Knights 2 débarque sur PC suite à son lancement mondial sur mobile

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Suite à un lancement mondial sur mobile réussi, Netmarble est fier d’annoncer que Seven Knights 2, la suite du jeu de rôle mobile Seven Knights, est désormais disponible sur PC Windows via le site officiel de Netmarble.

La version PC de Seven Knights 2 autorise le cross-platform entre PC et mobile, permettant ainsi aux joueurs de profiter du jeu dans différents environnements afin de profiter pleinement de tout ce que Seven Knights 2 a à offrir : combat stratégique, héros emblématiques, scénario immersif, etc. . Pour accéder à la version Windows PC, les joueurs devront créer un compte Seven Knights 2 sur mobile, puis se connecter à la version PC.

Spécifications minimales et recommandées ci-dessous :

CPU Minimum: Intel i3 ou supérieur / Ryzen 3 ou supérieur Recommandé: Intel i5 ou supérieur / Ryzen 5 ou supérieur

MEMOIRE Minimum: 8GB RAM Recommandé: 16GB RAM

CARTE GRAPHIQUE Minimum: NVIDIA GTX 460 ou supérieur / AMD Radeon HD5830 ou supérieur Recommandé: NVIDIA GTX 1050 ou supérieur / AMD Radeon RX560 2G ou supérieur

SYSTEME Minimum: Windows 10 ou inférieur Recommandé: Windows 10

DISQUE DUR: 10 GB ou plus

10 GB ou plus DIRECTX: Version 11 ou supérieur

Seven Knights 2 se déroule 20 ans après le jeu Seven Knights original. Cette nouvelle histoire se concentre sur les Mercenaires de l’aube, dirigés par Lene, la fille d’Eileene, qui est membre des Seven Knights dans le jeu original. Les Mercenaires de l’aube se lancent dans un voyage pour retrouver Rudy, le dernier membre des Seven Knights, après une série d’événements impliquant une mystérieuse jeune fille nommée Phiné. Mettant en scène un éventail de personnages variés représentés avec des graphismes époustouflants grâce à l’Unreal Engine 4, Seven Knights 2 plongera les joueurs dans une suite haletante digne du premier volet. Les fans du monde entier peuvent désormais commencer à rassembler et développer des héros charismatiques tout en s’engageant dans une histoire cinématographique profonde et immersive sur PC et mobile.

Seven Knights 2 est disponible en douze langues, dont l’anglais, le japonais, le chinois simplifié, le chinois traditionnel, le thaï, le portugais, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le français, le russe et l’indonésien.