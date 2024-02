The Tribe Must Survive est disponible en accès anticipé sur Steam

Suite à sa participation couronnée de succès à la précédente édition du Steam Néo Fest, du 5 au 12 février, The Tribe Must Survive est prêt à transporter les joueurs dans une version Lovecraftienne de l’âge de pierre, promettant de challenger les fans de survie stratégique du monde entier.

Le studio Walking Tree Games et l’éditeur Starbreeze Entertainment indiquent que la phase d’accès anticipé sera relativement courte, puisque l’objectif est de lancer la version 1.0 du jeu d’ici 3 à 4 mois. Le but de cette courte période d’Early Access est d’impliquer davantage de joueurs dans l’évolution du titre tout en peaufinant l’équilibrage et en améliorant le confort, afin de s’assurer que les retours de la communauté seront incorporés avant la sortie complète. En ce qui concerne le contenu et les fonctionnalités principales, la version Early Access est proche du produit final. Walking Tree Games et Starbreeze Entertainment s’engagent à communiquer avec la communauté et à mettre à jour gratuitement le titre de façon régulière durant cette phase, afin de proposer la meilleure expérience possible aux joueurs lors de la sortie en 1.0.

Puisque la période d’accès anticipé est dédiée à l’apprentissage et à l’amélioration, The Tribe Must Survive est disponible à un prix réduit. Le prix sera ajusté avant la sortie de la version 1.0.

Il y a plusieurs façons de survivre, et chaque tribu aura des avantages et des problèmes à résoudre différents en fonction des comportements de ses membres. The Tribe Must Survive est pensé pour être un défi, mais chaque défaite permettra au joueur de s’approcher du succès.

The Tribe Must Survive est en Early Access sur Steam, au prix de 19,99 €