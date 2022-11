MY.GAMES annonce War Robots: Frontiers

Partager Facebook

Ce nouveau jeu sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. L’accès anticipé débutera le 24 novembre sur Steam et sera ouvert à celles et ceux qui auront précommandé un pack Pioneer. La sortie de la version finale du jeu sur PC et consoles est prévue pour 2023.

War Robots: Frontiers a été développé pour les PC et les consoles modernes à l’aide de l’Unreal Engine 5, de façon à proposer des affrontements intenses et tactiques mettant en scène d’immenses méchas hautement personnalisables. L’action de ce nouveau titre se déroulera 200 ans après le jeu War Robots d’origine, et les joueurs livreront bataille dans un système de mondes appelé Wild 10.

Les parties se dérouleront dans des environnements entièrement destructibles sur des planètes lointaines, et proposeront des matchs intenses en 6 contre 6. Au fur et à mesure que les batailles feront rage, les puissantes armes des machines de guerre feront des ravages sur l’environnement tandis que les joueurs se battront pour le contrôle des objectifs. Les pilotes devront faire preuve d’intelligence dans la façon dont ils utilisent leur nombre limité de méchas personnalisables pendant les batailles. Déploieront-ils un robot de combat rapproché rapide et furtif efficace à courte portée ou feront-ils pleuvoir un déluge de munition sur l’adversaire depuis une position lointaine ? Les meilleurs pilotes pourront également libérer leur Alpha pendant le match : une gigantesque machine de combat capable de renverser le cours de n’importe quel bataille grâce à son écrasante puissance de feu et à ses capacités tactiques.

Les packs Pioneer sont d’ores et déjà disponibles à l’achat sur le site officiel du jeu, et arriveront sur Steam à partir du 24 novembre. Ils seront disponibles jusqu’au lancement de la bêta ouverte, lorsque le jeu deviendra gratuit. War Robots: Frontiers sera jouable à partir du 24 novembre, soit via le lanceur MY.GAMES pour les packs achetés sur le site web, soit via Steam si le pack a été acheté à cet endroit. Un pack Pioneer contient non seulement l’accès au jeu mais aussi des objets à utiliser dans le jeu. ​