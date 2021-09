MY.GAMES devient partenaire de The Breach Studios et investit 3,5 millions d’euros dans le studio

L’éditeur de jeux video MY.GAMES annonce aujourd’hui qu’il investira 3,5 millions d’euros dans le studio de développement de jeux PC et consoles The Breach Studios basé à Barcelone, via son fonds d’investissement MY.GAMES Venture Capital (MGVC). Cela fait partie de la stratégie d’expansion internationale de MY.GAMES pour consolider la position de l’entreprise sur le marché mondial du jeu vidéo en invitant de nouveaux studios à rejoindre l’écosystème MY.GAMES mais également en soutenant chaque studio avec sa grande expertise en édition, marketing et développement de jeux.

The Breach Studios a été fondé à Barcelone en 2018 par des vétérans de l’industrie qui partageaient un fort désir de repousser les limites des genres établis avec des idées innovantes. Ils apportent avec eux de nombreuses années d’expérience acquises chez Ubisoft, Gameloft, Take-Two Interactive sur des titres tels que Assassin’s Creed IV Black Flag, Ghost Recon Wildlands, The Crew 2, Gris, Bionic Commando, Asphalt 8: Airborne. Le studio a déjà travaillé sur de nombreux titres et plateformes depuis sa création et travaille maintenant sur un nouveau projet non annoncé – un jeu de tir coopératif JcE/JcJ sur PC et consoles.

Il s’agit du dernier investissement réalisé par MGVC – la branche investissement MY.GAMES – qui est désormais l’un des 10 premiers investisseurs de l’industrie du jeu vidéo*. La société a investi dans 12 studios de jeux vidéo l’année dernière et a signé 6 accords d’investissement au premier semestre 2021. Au total, le réseau de partenariat de MGVC comprend actuellement plus de 40 studios de développement. En investissant dans de nouveaux studios, MY.GAMES continue d’étendre sa stratégie de diversification de portfolio tout en fournissant aux studios partenaires des bases solides en accroissement d’entreprise et en scaling de produits.

Avec les investissements dans The Breach Studios, MY.GAMES prévoit d’élargir son portefeuille de produits sur PC et consoles, ainsi que d’enrichir son expertise dans le genre “jeu de tir en coop JcJ”. Le portfolio de MY.GAMES comprend un nombre impressionnant de franchises dans ce style telles que Warface, Left to Survive, Tacticool, War Robots et bien d’autres.

Elena Grigoryan, CMO chez MY.GAMES déclare :

“L’investissement dans The Breach Studios renforce nos capacités de production de jeux et aide MY.GAMES dans son ambition de devenir un acteur majeur de l’industrie dans les années à venir. Il s’agit d’une étape importante dans l’exécution de notre stratégie d’expansion, bien d’autres étapes suivront. Nous sommes impatients d’accueillir l’équipe dans notre écosystème et de travailler avec eux sur de futurs projets passionnants.”

Jordi Guerrero, CTO et co-fondateur de The Breach Studios déclare :

“Il était très important pour nous de trouver un investisseur qui ait une compréhension approfondie des spécificités du jeu vidéo, du produit et du genre avec lequel nous travaillons. Nous avons été agréablement surpris de le trouver en l’éditeur MY.GAMES qui a une expérience vraiment profonde de l’industrie, a déjà réalisé des partenariats à long terme, est bien au fait du marché, des tendances et comprend parfaitement quels sont les besoins d’un studio de développement. Parmi tous les autres investisseurs potentiels, l’équipe MGVC a été la première à nous poser des questions sur notre produit et nos idées avant d’entrer dans les détails financiers. Nous pensons qu’ensemble nous allons apporter des éléments nouveaux au genre du jeu de tir coopératif, dans lequel MY.GAMES et nous avons une riche expérience.”

À la suite de l’accord avec The Breach Studios, MY.GAMES a acquis une participation minoritaire avec une marge de contrôle.