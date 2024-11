Naughty Dog, Troy Baker embauché pour un nouveau jeu

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Célèbre pour ses performances marquantes dans The Last of Us et Uncharted 4, l’acteur et comédien de doublage Troy Baker fait son grand retour chez Naughty Dog, le studio iconique de Sony Interactive Entertainment.

Dans un entretien avec GQ, Neil Druckmann, co-président de l’entreprise, a confirmé cette collaboration et exprimé son enthousiasme : « En un battement de cœur, je travaillerais toujours avec Troy ». Si les détails du rôle de Baker dans ce nouveau projet restent encore confidentiels, sa seule présence annonce déjà une œuvre riche en émotions et portée par une forte dimension narrative.

Un partenariat emblématique au service de récits captivants

La collaboration entre Troy Baker et Naughty Dog incarne l’engagement du studio à développer des jeux à la narration profonde et aux personnages complexes. Après avoir marqué les esprits en incarnant Joel dans The Last of Us et Sam Drake dans Uncharted 4, Baker renoue avec la filiale de Sony pour écrire un nouveau chapitre de cette relation créative fructueuse.

Alors que Naughty Dog traverse une période de transition, marquée notamment par l’annulation de The Last of Us Online, le studio ne ralentit pas son rythme de production. Selon Neil Druckmann, plusieurs jeux sont actuellement en développement, dont des expériences solo ambitieuses et inédites. Druckmann souligne également que Naughty Dog refuse d’être cantonné à sa célèbre franchise post-apocalyptique : « Nous voulons explorer de nouvelles dimensions narratives et raconter des histoires différentes de ce que nous avons fait jusqu’ici. »

Des rumeurs persistantes autour d’un jeu fantastique

Depuis plusieurs années, les spéculations sur une incursion de Naughty Dog dans le genre fantasy alimentent l’imagination des fans. Ces rumeurs ont pris de l’ampleur avec l’apparition de posters aux accents féériques dans The Last of Us: Part II et des œuvres conceptuelles signées Hyoung Nam en 2021, représentant des guerrières et un dragon. Bien que l’artiste ait démenti tout lien avec un projet en cours, beaucoup voient dans ces éléments des indices d’une potentielle aventure épique au sein d’un univers fantastique.

Un tel virage représenterait une évolution majeure pour le studio, ouvrant la voie à des thématiques inédites tout en conservant son ADN narratif. Si ce projet mystère se concrétise, il pourrait marquer un tournant audacieux pour Naughty Dog et Neil Druckmann, souvent salués pour leur capacité à repousser les frontières de l’immersion narrative.

Troy Baker, un acteur incontournable de l’industrie vidéoludique

En attendant de découvrir ce futur titre, Troy Baker poursuit son ascension dans l’univers du jeu vidéo. Il prêtera prochainement sa voix à Indiana Jones dans le jeu Indiana Jones et le Cercle ancien, développé par MachineGames. Prévu pour une sortie le 9 décembre 2024 sur Xbox Series XIS et PC, puis au printemps 2025 sur PS5, ce jeu d’aventure très attendu mettra en lumière la capacité de Baker à capturer l’essence d’un jeune Harrison Ford, selon les premières critiques unanimes.

Un avenir prometteur pour Naughty Dog et Troy Baker

Avec le retour de Troy Baker, un acteur emblématique dont la voix et le jeu ont marqué plusieurs générations de joueurs, et des projets aussi intrigants qu’ambitieux, Naughty Dog s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Alors que les fans attendent impatiemment des annonces officielles, la promesse d’expériences narratives immersives et novatrices continue de définir la trajectoire d’un studio qui, décidément, ne cesse de se réinventer.