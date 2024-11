BMW et Need For Speed Unbound s’associent pour le lancement de VOL.9

Cette collaboration s’articule autour de l’iconique M3 GTR (2005) de Need for Speed Most Wanted, avec du contenu additionnel et des activations co-créées avec BMW. Alors que Need for Speed célèbre son 30e anniversaire, ce partenariat fait le lien entre les mondes réel et virtuel, offrant aux joueurs une occasion unique de prendre le volant et de renouer avec le véhicule préféré des fans.

BMW et Need for Speed collaborent étroitement depuis des années pour offrir des expériences de conduite palpitantes à la fois dans le jeu et dans le monde réel. Les deux marques ne cessent de repousser les limites dans le domaine des jeux de course, qu’il s’agisse de la première apparition de BMW dans la franchise en 1997 ou de la présentation spectaculaire de la toute nouvelle BMW M5 dans Need for Speed Payback en 2017.

Les joueurs peuvent profiter de contenu supplémentaire sur le thème de BMW dans le nouveau volume, notamment de la BMW S 1000 RR (2019), la toute première moto incluse dans un jeu Need for Speed. Cette moto joue un rôle clé dans le nouveau mode Protection renforcée et peut être utilisée dans certaines Playlists spéciales du mode JcJ/Exploration. La BMW M3 GTR personnalisée sera également disponible en tant qu’habillage de voiture dans Need For Speed No Limits et dans le jeu Need For Speed Mobile disponible en Chine.

Le Volume 9 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, avec Protection renforcée, un mode multijoueur JcJcE ambitieux basé sur l’extraction. Les joueurs peuvent actuellement acheter Need for Speed Unbound et la Need for Speed Unbound Collection Ultime avec des remises allant jusqu’à 80 % de réduction sur Epic, Steam, Origin, PlayStation et Xbox.