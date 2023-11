Ubisoft annonce qu’Assassin’s Creed Nexus VR est désormais disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les joueurs pourront incarner les Maîtres Assassin Ezio Auditore, Kassandra et Connor dans ce jeu de réalité virtuelle exclusif.

Ubisoft annonce qu’Assassin’s Creed® Nexus VR, le premier titre VR de la franchise Assassin’s Creed aux 200 millions d’exemplaires vendus, est désormais disponible en exclusivité sur la plateforme Meta Quest, qui comprend Meta Quest 2, Meta Quest 3 and Meta Quest Pro au prix public conseillé de 39.99€.

Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, les joueurs peuvent incarner trois Maîtres Assassins de différentes époques. Ils pourront réaliser physiquement leurs actions emblématiques, comme manier la lame secrète, explorer les villes grâce au parkour, participer à des combats intenses et maîtriser l’art de l’infiltration. Dans la peau d’un hacker d’élite infiltré et travaillant pour Abstergo sous les ordres de Dominika Wilk, interprétée par l’actrice Morena Baccarin, ils plongeront dans les souvenirs d‘Ezio Auditore da Firenze, Connor Kenway et de Kassandra qui ont tous croisé le chemin des artefacts recherchés par Abstergo.

Assassin’s Creed Nexus VR plonge les joueurs dans trois époques emblématiques de la franchise où ils découvriront des histoires inédites sur Ezio durant la Renaissance italienne, Kassandra dans une Athènes gouvernée par les » Trente Tyrans » et Connor pendant la Révolution américaine, afin de découvrir les secrets cachés dans leurs mémoires.

Développé par Ubisoft Red Storm*, Assassin’s Creed Nexus est le tout premier jeu permettant aux joueurs d’incarner un Maître Assassin à la première personne. Les joueurs pourront choisir comment atteindre leurs objectifs en explorant la carte et en utilisant leurs mains pour bloquer, parer, contre-attaquer et combattre leurs ennemis. Assassin’s Creed Nexus VR est un jeu Assassin’s Creed à part entière qui comprend tout le gameplay iconique de la franchise, notamment le parkour, les combats, le furtif et fulgurant Saut de la foi, dans une toute nouvelle histoire, disponible uniquement en VR.

Des années de développement ont permis à l’équipe d’Assassin’s Creed Nexus VR de proposer une suite complète de fonctions de confort afin d’accommoder les joueurs ayant une sensibilité à la VR, telles que le blocage de la vision périphérique ou les déplacements téléportés.