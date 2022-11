Need For Speed Unbound collabore avec des pionniers de l’industrie pour révolutionner la mode

Partager Facebook

Dans les rues bondées de Lakeshore, le style est un véritable mode de vie. Need for Speed™ Unbound étend son énergie et son style au cœur de la franchise grâce à une série de partenariats entre Electronic Arts, Criterion Games et quelques-unes des marques pionnières de la mode les plus influentes au monde. Palace Skateboards, Versace, Puma, Namilia, Danielle Guizio, ALPHA Industries, AWGE, Born x Raised, Brain Dead, Champion, EDWIN, FILA, GCDS, KHRISJOY, MKI MIYUKI ZOKU, NAPAPIJIRI, Vans et bien d’autres encore apportent leur propre vision du style dans Need for Speed Unbound, disponible dans le monde entier le 2 décembre.

Les partenaires du secteur de la mode de Need for Speed Unbound ont été soigneusement sélectionnés par Toni-Blaze Ibekwe, directrice de la mode du jeu et rédactrice en chef du magazine culturel britannique Wonderland. « Need for Speed Unbound est doté d’une véritable identité visuelle grâce à laquelle les joueurs et les joueuses peuvent recréer leur propre style et représenter leur personnalité dans le jeu », explique Toni-Blaze Ibekwe. « Grâce à ces partenariats, nous brouillons la frontière entre contenu du monde réel et contenu numérique. J’espère de tout mon cœur que les fans oseront exprimer leur créativité au travers de leurs tenues et reproduire certains de leurs choix “audacieux” dans la vie réelle. »

Palace, Versace, Puma, Namilia et Danielle Guizio enrichissent l’expérience Need for Speed Unbound grâce à des collaborations qui mettent en avant le style innovant propre à chacune de ces marques emblématiques et dépassent largement le cadre habituel des licences de jeux vidéo.

Palace : pour tous les adeptes de la mode qui arpentent les rues de Lakeshore City, l’Édition Palace de Need for Speed Unbound, créée en collaboration avec Palace Skateboards, offre aux fans des voitures personnalisées, des vêtements et des stickers pour améliorer leurs voitures et les tenues de leur personnage. Plus d’informations sur l’Édition Palace sont disponibles ici.

pour tous les adeptes de la mode qui arpentent les rues de Lakeshore City, l’Édition Palace de Need for Speed Unbound, créée en collaboration avec Palace Skateboards, offre aux fans des voitures personnalisées, des vêtements et des stickers pour améliorer leurs voitures et les tenues de leur personnage. Plus d’informations sur l’Édition Palace sont disponibles ici. Versace : on ne présente plus la célébrissime maison de mode, qui ajoute une touche de prestige à Need for Speed Unbound au travers du personnage de Medusa, qui incarne l’énergie rebelle et le glamour de la femme Versace, mais aussi d’une collection de 10 vêtements de marque incluant veste, baskets et plus encore.

on ne présente plus la célébrissime maison de mode, qui ajoute une touche de prestige à Need for Speed Unbound au travers du personnage de Medusa, qui incarne l’énergie rebelle et le glamour de la femme Versace, mais aussi d’une collection de 10 vêtements de marque incluant veste, baskets et plus encore. Puma : partenaire de longue date de la franchise Need for Speed et synonyme de « Toujours plus vite », Puma introduit une dose de vitesse supplémentaire par le biais du pilote Chase et de sa Porsche 911 GT3 RS aux couleurs de la marque. De plus, les joueurs peuvent obtenir 13 autres objets Puma exclusifs, dont un pantalon, un sweat à capuche et une veste. Une collection capsule spéciale Puma x Need for Speed Unbound, composée de chaussures et de vêtements du monde réel, sera également disponible à une date ultérieure.

partenaire de longue date de la franchise Need for Speed et synonyme de « Toujours plus vite », Puma introduit une dose de vitesse supplémentaire par le biais du pilote Chase et de sa Porsche 911 GT3 RS aux couleurs de la marque. De plus, les joueurs peuvent obtenir 13 autres objets Puma exclusifs, dont un pantalon, un sweat à capuche et une veste. Une collection capsule spéciale Puma x Need for Speed Unbound, composée de chaussures et de vêtements du monde réel, sera également disponible à une date ultérieure. Namilia : animée par l’esprit révolutionnaire de la jeune génération et par la célébration de la liberté et de l’identité personnelle, Namilia propose une sélection de six articles, du manteau au corset. La collection capsule Namila x NFS regroupe des articles exclusifs qui seront dévoilés peu de temps avant la sortie du jeu.

animée par l’esprit révolutionnaire de la jeune génération et par la célébration de la liberté et de l’identité personnelle, Namilia propose une sélection de six articles, du manteau au corset. La collection capsule Namila x NFS regroupe des articles exclusifs qui seront dévoilés peu de temps avant la sortie du jeu. Danielle Guizio : marque de luxe inspirée par les sous-cultures de New York, la collaboration avec GUIZIO est incarnée dans le jeu par Harlow au volant de sa Chevrolet Corvette Stingray personnalisée aux motifs emblématiques de la marque. Les joueurs peuvent également obtenir cinq articles exclusifs issus de la collection Prêt-à-porter de GUIZIO.

Les joueurs peuvent aussi équiper leur personnage de produits créés par ALPHA Industries, AWGE, Born x Raised, Brain Dead, Champion, EDWIN, FILA, GCDS, KHRISJOY, MKI MIYUKI ZOKU, NAPAPIJIRI, Vans et plus encore.

« La franchise Need for Speed s’impose de plus en plus comme un véritable vivier de marques innovantes qui influencent activement la culture », explique Kieran Crimmins, directeur créatif de Criterion Games. « Avec Need for Speed Unbound, nous avons voulu développer cette philosophie en créant un univers authentique qui représente l’ensemble de notre communauté et lui offre des opportunités pour interagir, mais aussi découvrir ou redécouvrir ces marques de renommée internationale. Ces partenariats ne sont qu’un début et nous dévoilerons plus d’informations et d’autres partenaires dans les semaines à venir. »

Quelques mots des partenaires de mode de Need for Speed Unbound dont les joueurs pourront admirer le style et les créations dans les rues de Lakeshore City :

« Depuis 1985, PUMA fait partie du monde du sport automobile et mène une quête sans relâche pour créer des produits novateurs, à la fois pour les meilleures écuries de course du monde et pour leurs fans. Notre intégration dans NFS prolonge cette philosophie dans le monde numérique, où nous nous efforçons de travailler avec les marques les plus passionnantes, d’offrir à nos consommateurs la possibilité de porter notre marque dans un environnement numérique et de démontrer que PUMA Motorsport va aussi TOUJOURS PLUS VITE en ligne. » – Mathias Wendholt, responsable du marketing PUMA Motorsport, PUMA

« L’univers de la course a toujours été au cœur de l’identité de la marque NAMILIA, fusion de vêtements haute performance, de mode, de pop culture et de clubwear. Par son statut de jeu légendaire et par l’influence qu’il exerce dans l’univers des jeux de course, Need for Speed est le garant d’une esthétique à la fois moderne et novatrice. Nous sommes ravis de voir nos créations au format numérique, car la réalité virtuelle et l’animation en 3D constituent l’avenir de la mode. Tous les articles du jeu sont disponibles dans le monde réel, ce qui fait de la collection Namilia x NFS la collaboration créative idéale. Vous pouvez désormais habiller votre personnage en Namilia pour exprimer toute son assurance, mais aussi faire preuve de cette même confiance dans la réalité et devenir la personne que vous avez toujours rêvée d’être. » – Nan Li, fondateur de Namilia

Need for Speed Unbound place les joueurs et les joueuses du monde entier au volant de voitures exceptionnelles pour défier la police et tenter de remporter le Grand, la course de rue suprême de Lakeshore. Le jeu offre un nouveau style visuel unique, qui associe des éléments du street art aux voitures les plus réalistes de l’histoire de la franchise.

Need for Speed Unbound et Need for Speed Unbound Édition Palace seront disponibles le 2 décembre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC sur EA app, Origin, Steam et Epic Game Store pour 69,99€ et 79,99€ respectivement.