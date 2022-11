Return to Monkey Island lève l’ancre sur PS5 et Xbox Series S|X

Accueil critique dithyrambique, plébiscite public retentissant : le pirate repenti Guybrush Threepwood a signé un retour fracassant avec Return to Monkey Island ! Ses intrigues romanesques, sa dramaturgie et cette sombre histoire d’intolérance au lactose feront leurs grands débuts sur PlayStation 5 et Xbox Series S|X le 8 novembre prochain. Réjouis-toi, faquin, car cette suite pleine de panache sera également disponible sur le Xbox Game Pass dès sa sortie !

Return to Monkey Island marque le retour inattendu et excitant du créateur de la série, Ron Gilbert, qui continue l’histoire des jeux d’aventure légendaires The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, développés en collaboration avec Lucasfilm Games.