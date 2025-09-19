Neon Abyss 2 dégaine sa première mise à jour majeure

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Depuis la sortie de Neon Abyss 2 en Accès Anticipé sur Steam en juillet dernier, nombreux sont les courageux à avoir plongé dans l’Abysse ! L’équipe de Veewo Games a travaillé d’arrache-pied, écoutant les nombreux retours de la communauté et éliminant les bugs pour construire un avenir radieux à son titre. Le jeu est actuellement proposé avec 10 % de réduction sur Steam, le moment est idéal pour entrer dans la danse !

Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui la première livraison de contenus, première étape importante de la feuille de route chargée de Neon Abyss 2. Cette mise à jour introduit de toutes nouvelles fonctionnalités, des systèmes inédits fascinants et tout un tas de corrections de bugs !

Nouveau système de Bannissement

C’était l’une des features les plus demandées par la communauté de Neon Abyss : il est désormais possible de personnaliser son run en désactivant les éléments du jeu qui ne nous font pas vibrer. Vous n’aimez pas une certaine Foi, une arme, un objet, une relique ou même une salle ? Bannissez-là pour vous approprier vraiment votre partie.

Nouveau système de sélection du style de combat en coop

Point d’orgue de cette étape de la roadmap du studio, cette mise à jour majeure du système de combat vous offre la liberté de façonner le gameplay du jeu pour le mode coopératif.