Absolum détaille ses innovations majeures au travers d’une vidéo de gameplay

Cette vidéo explore la profondeur des combats ainsi que la manière dont la progression s’inscrit dans cet univers fantasy foisonnant.

Au-delà de ses combats survoltés et profonds, Absolum en montre aujourd’hui davantage sur son système de meta progression et la personnalisation de ses builds. Les quatre personnages jouables de ce passionnant conte fantasy sont à l’honneur : la très agile Galandra, le solide nain Karl, l’énigmatique renégat Cider et la créature magique Brome. Chacun offre des capacités et des mouvements uniques pour enrichir les combats exaltants du jeu, tout en disposant de ses propres motivations pour explorer ces contrées mystérieuses, constellées de merveilles et d’horreurs cosmiques invraisemblables.

Attaquez au bon moment pour casser la garde des ennemis, punissez leurs faux pas avec des coups spéciaux surpuissants et expérimentez autour des bonus magiques élémentaires pour créer le style de jeu qui vous convient. Les trésors achetés dans les auberges peuvent vous aider à récupérer après une rencontre difficile, voire prendre l’avantage dans les joutes échevelées qui vous attendent.

Pour découvrir les nouvelles zones de jeu d’Absolum, il est crucial d’essayer différents builds et objets. Un aperçu de cette variété est donné dans cette bande-annonce avec un nouvel environnement verdoyant, peuplé de créatures dangereuses telles que les humanoïdes canins connus sous le nom de Gnolls… et ponctué par un puissant boss qui pourrait bien mettre fin à votre périple.

Absolum est jouable en solo comme à deux en coopération local ou en ligne. Il sortira cette année sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4.