Neon Abyss 2 explosera dès 2025 en Accès Anticipé

Cette suite du hit roguelike run ‘n’ gun de 2020 met les bouchées doubles. Le gameplay furieux de l’original profite d’un twist ébouriffant avec un tout nouveau système d’arsenal, qui permet de façonner à la volée son propre style de combat. Au corps à corps avec des armes de mêlée ou à distance avec des pétoires endiablées : mélangez et mixez les possibilités d’attaque pour déchirer l’Abyss de la façon qui vous plaît le plus ! La synergie des objets est de retour avec encore plus de fantaisie, vous permettant de réaliser des combinaisons alambiquées qui rendent chacun de vos runs uniques et amusants.

Une fois encore, vous plongerez dans l’Abyss aux côtés de votre compagnon préféré. Les Hatchmons sont des familiers adorables qui peuvent évoluer en de redoutables alliés, ajoutant encore un peu plus de piquant à un cocktail déjà furieusement épicé.

Neon Abyss 2 est en cours de développement sur PC. Son Accès Anticipé débutera en 2025 avec un tas de fonctionnalités, d’ennemis formidables, de boss puissants, de loot innovant et de secrets bien cachés.