Hyper Light Breaker en accès anticipé sur Steam le 14 janvier

Dans une bande-annonce diffusée hier au cours du « Day of the Devs: The Game Awards Edition », Arc Games et Heart Machine ont annoncé que Hyper Light Breaker, le très attendu roguelite coopératif en monde ouvert, sortira officiellement en accès anticipé le 14 janvier 2025 sur Steam au prix de 28,99 €.

Ceux qui embarqueront dans cette nouvelle aventure vivront des parties uniques exigeantes en solo ou avec d’autres Breakers via le mode coopératif en ligne, exploreront les mondes vastes et sans cesse renouvelés du Foisonnement, et devront tout faire pour survivre aux hordes d’ennemis mortels. Hyper Light Breaker se développera tout au long de sa phase d’accès anticipé, car Heart Machine a déjà prévu une tonne de contenu inédit, dont des Breakers, des Couronnes, des pièces d’équipement et bien plus. L’équipe conçoit Hyper Light Breaker en gardant l’accès anticipé en tête, car elle a à cœur d’écouter les retours de la communauté pour équilibrer l’expérience et faire évoluer le jeu avant son lancement en 1.0.