NEON ABYSS 2, propose un DLC pour célébrer le succès de son lancement

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Après le lancement en grande pompe de Neon Abyss 2 sur PC et consoles le 8 octobre dernier, le studio de développement Veewo Games prolonge l’événement en proposant un DLC gratuit.

Disponible le 4 décembre sur PS5, Xbox, Nintendo Switch et Steam, « Sakura Discipline » est un mode de jeu axé sur l’action qui revisite les mécaniques « roguelike » fondamentales du titre. Conçu pour intensifier l’expérience et offrir un défi accru aux agent·es les plus aguerri·es, ce mode permettra d’incarner Saya, une agente particulièrement appréciée des fans.

Équipée uniquement de son katana, elle ne dispose, dans ce mode, ni de configurations d’équipement (builds) ni de possibilité de changer d’arme. L’objectif des joueuses et des joueurs est plutôt de libérer chaque salle de l’Abysse des créatures qui l’occupent, des ennemis et des boss variés apparaissant au fil des différents niveaux.

« Sakura Discipline » est proposé gratuitement afin de remercier la communauté de Neon Abyss 2 pour son soutien, à l’occasion du passage du jeu en version 1.0 le 8 octobre dernier. Le titre a été salué par la critique pour son gameplay de type « run ‘n’ gun », la profondeur de ses options de personnalisation et la multitude de façons dont il permet de semer le chaos dans Les Abysses.

En plus du contenu téléchargeable gratuit, des améliorations et des ajouts ont été apportés, notamment :

Événements saisonniers et costumes pour les personnages

Guides de mission mis à jour pour les nouveaux agents, afin de les orienter durant les premières phases de jeu

Introduction de quatre rangs d’agent — Junior, Senior, Élite et BlackDog — pour mieux structurer la progression

Améliorations des systèmes de Croyance et de Combat, ajout d’objets, ainsi que des options de sauvegarde en cours de niveau

Jouez à Neon Abyss 2 dès aujourd’hui sur Xbox Series X|S (disponible dès le jour de sa sortie dans le Game Pass), PlayStation 5, Nintendo Switch et Steam.