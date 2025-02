Netmarble lance une démo jouable de Game of Thrones: Kingsroad lors du Steam Next Fest

Netmarble vient de lancer la première démo publique du très attendu RPG d’action-aventure Game of Thrones: Kingsroad lors du Steam Next Fest de février ! jusqu’au 3 mars, les utilisateurs de Steam pourront télécharger la démo et découvrir une partie sélectionnée du monde de Westeros en avant-première avant son lancement mondial.

L’histoire de Game of Thrones : Kingsroad se déroule lors de la saison 4 de la série Game of Thrones. Les joueurs découvriront une toute nouvelle histoire en incarnant un nouveau personnage qui, par un caprice du destin, devient l’héritier de la Maison Tyr, une petite maison noble du Nord. Chargés de protéger leur héritage, les joueurs pourront choisir entre trois classes – Mercenaire, Chevalier ou Assassin – alors qu’ils affronteront des créatures légendaires et maîtriseront des styles de combat uniques dans le monde de Westeros.

Game of Thrones: Kingsroad devrait être lancé sur plusieurs territoires cette année pour les appareils iOS et Android, ainsi que sur PC via Windows Launcher et Steam.