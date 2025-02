DayZ : la mise à jour 1.27 est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Il s’agit de la toute première mise à jour de 2025. Forte d’un nombre record de joueurs et du succès de DayZ Frostline, l’équipe de développement poursuit ses efforts pour améliorer le jeu.

La mise à jour 1.27 apporte des améliorations significatives en termes de gameplay et d’immersion. Les joueurs peuvent explorer de nouveaux recoins de Sakhal, découvrir un système de survie revu et corrigé, et profiter d’éléments audiovisuels améliorés. Cette mise à jour introduit également des nouvelles options d’ergonomie, telles qu’un système de personnalisation des bateaux, une meilleure gestion des sacs à dos et des mécaniques de pêche retravaillées.

Parmi les nouveautés de la mise à jour 1.27, les joueurs pourront découvrir :

Navigation améliorée, nouvelles localités et nouveau point d’intérêt sur Sakhal – Extension des villes et villages, et nouveau point d’intérêt sur l’île de Shantar.

Ajustements de la pêche et de la survie – La pêche prend désormais plus de temps avec des outils incomplets, et l’intoxication alimentaire est désormais liée à des types d’animaux spécifiques.

Système de dégradation des bateaux personnalisable – Les propriétaires de serveurs peuvent désormais ajuster les paramètres de dégradation des bateaux pour éviter que les navires abandonnés encombrent la carte.

Augmentation du stockage dans le sac à dos et ajustements de l’inventaire – Emplacements supplémentaires pour les outils et généralisation des emplacements pour les bâtons lumineux et les radios.

Amélioration du son et de l’immersion – Réalisme des bruits de pas, nouveaux effets sonores des personnages et amélioration du son des coups de feu.

Nouveaux effets de particules et amélioration visuelle – De la neige qui tombe des arbres, effets de saignement améliorés et effets de vapeur améliorés.

Afin d’assurer un départ équilibré et juste pour tous les joueurs, une remise à zéro complète du serveur a eu lieu avec la sortie de la mise à jour 1.27. Toutes les cartes et tous les personnages ont été réinitialisés sur toutes les plateformes, ce qui permettra aux survivants de faire table rase du passé en ce début d’année.

DayZ en 2025

La mise à jour 1.27 n’est que le début de ce qui promet d’être une année majeure pour DayZ.

Dans les mois à venir, l’accent sera mis sur l’amélioration des mécaniques de tir avec des armes à feu. Les joueurs pourront découvrir des améliorations pour les lunettes de visée, de nouvelles armes à feu et des ajustements du maniement des armes pour une expérience de combat plus fluide et plus réaliste. En outre, plusieurs améliorations d’ergonomie et de performances sont prévues et la plupart des mises à jour sont directement inspirées des retours de la communauté. Des corrections de bugs sont également prévues, de même que des mises à jour d’optimisation et diverses améliorations.

Des événements dynamiques pour Sakhal introduiront plus de variété et d’imprévisibilité sur la carte. Parallèlement, une refonte complète de l’interface utilisateur et du menu principal est en cours de développement, afin d’améliorer la navigation, de simplifier les mises à jour et d’améliorer l’accessibilité pour tous les joueurs.