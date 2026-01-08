Nettoyez les rues du vieux Detroit pour bâtir un avenir meilleur avec le nouveau Passe de combat spécial

L’un des films de science-fiction et d’action les plus emblématiques des années 80, RoboCop, arrive dans World of Tanks pour le lancement d’une collaboration exclusive et à durée limitée.

Du 15 au 29 janvier, les tankistes pourront plonger dans une aventure sombre et cybernétique au cœur du Vieux Detroit avec le Passe de combat spécial : RoboCop. En progressant dans l’événement, les joueurs pourront recruter des personnages emblématiques du film RoboCop en tant que commandants de chars, débloquer des pochoirs, des inscriptions et des styles 2D thématiques inspirés de scènes mémorables du long-métrage, et bien plus encore.

Dans la lignée des précédents événements de Passe de combat de World of Tanks, un char spécial inspiré de RoboCop fait son apparition. Découvrez l’OCP Peacekeeper, un char cybernétique de maintien de l’ordre de rang IX, unique en son genre, créé en partenariat avec Omni Consumer Products (OCP). Doté d’un armement redoutable conçu pour faire face à toutes les menaces dans les rues du vieux Detroit, l’OCP Peacekeeper est une arme efficace contre le crime, contribuant à bâtir l’avenir radieux de Delta City.

En plus de l’arrivée de l’OCP Peacekeeper, les joueurs pourront également enrôler six personnages emblématiques de l’univers RoboCop : trois défenseurs de l’ordre et trois agents du chaos. Chaque personnage dispose de sa propre personnalité, d’un lore fidèle au film ainsi que des voix et répliques thématiques. Les membres d’équipage incluent :

RoboCop — un cyborg hanté par les échos de l’homme qu’il était autrefois.

Anne Lewis — une officière fiable et intègre, guidée par la loyauté et un solide sens moral.

Sergent Reed — un leader chevronné et imperturbable, capable de maintenir l’ordre sous une pression constante.

Leon Nash — un chef de gang dangereux dont le goût pour la violence sème le chaos sur son passage.

Bob Morton — un dirigeant rusé et opportuniste, animé par une soif de pouvoir.

Emil Antonowsky — un criminel brutal, nourri par la violence et la destruction.

Une sélection de nouveaux styles 2D, comme Uphold the Law, RoboTank et Delta City, sera également disponible, proposant des designs inspirés pour personnaliser les véhicules et lutter pour le contrôle des rues du vieux Detroit.

Tout au long de l’événement, les commandants pourront relever une série de missions spéciales afin d’obtenir des récompenses supplémentaires. ​

​Les spectateurs sur Twitch auront également la possibilité de récupérer des Drops thématiques, incluant des éléments 2D additionnels et du contenu à durée limitée via des chaînes de créateurs sélectionnés.