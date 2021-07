Neymar Jr. devient ambassadeur de la série eFootball PES

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La superstar brésilienne sera bientôt disponible en tant que joueur de la Série Moment iconique

Konami Digital Entertainment, B.V. annonce aujourd’hui que Neymar Jr. est désormais ambassadeur de tous les jeux de football de KONAMI, dont eFootball PES 2021 SEASON UPDATE.

« Je suis honoré d’avoir signé un contrat avec KONAMI. J’aimerais continuer à jouer avec passion et susciter beaucoup d’enthousiasme dans le monde du football avec les séries PES et Winning Eleven ! »

Neymar Jr. est un footballeur exceptionnel dont la carrière remarquable l’a conduit à devenir le second meilleur buteur de l’équipe nationale brésilienne, avec 68 buts en 111 matchs au 14 juillet. Déjà considéré comme l’un des meilleurs footballeurs au monde, Neymar Jr. fait preuve de la même passion et détermination que les autres footballeurs partenaires de KONAMI, et l’entreprise soutiendra sa carrière avec fierté.

Pour suivre l’actualité de la série eFootball PES et pour plus d’informations, rendez-vous sur :