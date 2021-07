Phoenix Point: Behemoth Edition sortira le 1er octobre !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Snapshot Games, en partenariat avec Prime Matter, a annoncé la sortie en physique sur consoles de Phoenix Point: Behemoth Edition,le jeu de stratégie créé par Julian Gollop, créateur de la série X-COM. Ce titresortira sur PlayStation®4 et Xbox One le 1 er octobre 2021. Cette sortie comprendra le jeu de base ainsi que 4 extensions majeures, y compris le prochain DLC« Corrupted Horizons » qui sortira également à cette occasion. Un pack d’armes ainsi qu’une mise à niveau gratuite sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S seront également disponibles après la sortie.

Phoenix Pointpropose un tout nouveau style de stratégie au tour par tour. La Terre a été envahie. Une menace extraterrestre mutante menace les derniers vestiges de l’humanité. Seule Project Phoenix, une organisation secrète composée des plus grands esprits et des plus valeureux soldats, peut riposter et ainsi sauver le monde.

C’est à vous de mener la résistance terrestre : explorez une planète ravagée, construisez vos bases, recherchez et développez de nouvelles techniques et technologies, gérez vos ressources et combattez dans des batailles tactiques au tour par tour, dans le but de survivre. Vous ne serez pas seul dans cette aventure. Travaillez aux côtés de différentes factions afin d’unifier l’humanité et vous réapproprier la planète via le système diplomatique de Phoenix Point. Ecrasez vos rivaux grâce à votre force militaire. Peu importe ce que vous choisirez, un défi brutal et une rejouabilité sans fin vous attendent.

À propos de Phoenix Point: Behemoth Edition :

L’expérience Phoenix Point la plus complète à ce jour : Retrouvez le jeu en entier, 4 DLC majeurs (« Blood and Titanium » « Legacy of the Ancients » « Festering Skies » et le prochain « Corrupted Horizons ») proposant des missions supplémentaires, cartes et autres bonus de gameplay. Des packs d’armes seront disponibles, ainsi qu’un grand nombre de mises à jour et d’améliorations faites par la communauté.

Retrouvez le jeu en entier, 4 DLC majeurs (« Blood and Titanium » « Legacy of the Ancients » « Festering Skies » et le prochain « Corrupted Horizons ») proposant des missions supplémentaires, cartes et autres bonus de gameplay. Des packs d’armes seront disponibles, ainsi qu’un grand nombre de mises à jour et d’améliorations faites par la communauté. Optimisé sur consoles : Une interface utilisateur et des commandes complètement revisitées, adaptées spécialement pour consoles.

Une interface utilisateur et des commandes complètement revisitées, adaptées spécialement pour consoles. D’intenses batailles au tour par tour : Déployez votre escadron ainsi que vos drones dans des batailles tactiques au tour par tour. Contrôlez directement les tirs de vos combattants grâce à un système unique de visée libre. Visez les points faibles de vos ennemis et leurs armes pour un vrai impact de masse.

Déployez votre escadron ainsi que vos drones dans des batailles tactiques au tour par tour. Contrôlez directement les tirs de vos combattants grâce à un système unique de visée libre. Visez les points faibles de vos ennemis et leurs armes pour un vrai impact de masse. Défendez la Terre face à la menace extraterrestre : Faites face à une menace extraterrestre qui s’adapte constamment à vos tactiques et ainsi vous challenge de façon permanente. Affrontez des boss dans des combats intenses, battez-vous contre des monstres gigantesques avec des capacités uniques qui vous demanderont des exécutions bien précises.

Faites face à une menace extraterrestre qui s’adapte constamment à vos tactiques et ainsi vous challenge de façon permanente. Affrontez des boss dans des combats intenses, battez-vous contre des monstres gigantesques avec des capacités uniques qui vous demanderont des exécutions bien précises. Une stratégie géopolitique : Décidez de la stratégie à adopter pour régler les conflits mondiaux, planifiez vos opérations et gérez vos ressources à grande échelle.

Décidez de la stratégie à adopter pour régler les conflits mondiaux, planifiez vos opérations et gérez vos ressources à grande échelle. Développez vos soldats : Personnalisez vos soldats avec des capacités uniques ainsi qu’une vaste gamme d’armes et d’équipements.

Personnalisez vos soldats avec des capacités uniques ainsi qu’une vaste gamme d’armes et d’équipements. Découvrez les secrets qui se cachent derrière cette mystérieuses menace : Découvrez une expérience narrative complexe, dotée de fins multiples, et apprenez-en plus sur les origines de la crise au travers de phases d’explorations, de diplomatie et de recherches.

Découvrez une expérience narrative complexe, dotée de fins multiples, et apprenez-en plus sur les origines de la crise au travers de phases d’explorations, de diplomatie et de recherches. Gérez des relations diplomatiques : Optez pour la meilleure façon de communiquer avec les différentes factions qui essaient de reconquérir la Terre. Gagnez des récompenses uniques pour votre coopération ou affrontez les conséquences pour votre opposition.

Optez pour la meilleure façon de communiquer avec les différentes factions qui essaient de reconquérir la Terre. Gagnez des récompenses uniques pour votre coopération ou affrontez les conséquences pour votre opposition. Une mise à niveau nouvelle génération gratuite : Jouez au jeu en 4K et 60 FPS sur PlayStation®5 et Xbox Series X avec une mise à niveau gratuite après la sortie.