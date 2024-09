NHL 25 offre aux joueurs un meilleur contrôle sur la glace grâce à ICE-Q

Partager Facebook

Grâce au nouveau système de jeu ICE-Q basé sur la logique, les joueurs peuvent contrôler chaque centimètre de la glace. Du système de patinage remanié à l’IA avancée des joueurs contrôlés par le CPU, en passant par les réactions authentiques des joueurs, chaque aspect d’ICE-Q apporte plus de réalisme à NHL 25.



​Contrôle de la vision Next-Gen

​Le contrôle de la vision Next-Gen est une refonte du système de patinage de Chel, qui modernise la façon dont les joueurs patinent et naviguent sur la glace avec plus de précision. Parcourez la ligne de fond et placez-vous face au porteur du palet tout en restant concentré sur le but pour obtenir de meilleures opportunités de tir. Ou encore, profitez des espaces étroits pour vous faufiler entre les joueurs et tenter votre chance.



​Lorsque le contrôle de la vision nouvelle génération est activé et que le joueur a le palet dans la zone offensive, il patine dorénavant avec le filet comme cible. Les joueurs peuvent désormais déployer leur corps pour viser le but, trouver un coéquipier libre ou conserver la possession du palet tout en se déplaçant dans la zone.



​Lorsqu’il n’est pas en possession du palet, le joueur le cible lorsque le contrôle de la vision Next-Gen est actif. Cela permet d’effectuer des passes plus précises et de saisir l’opportunité d’un tir sur réception basé sur l’habileté. Cette innovation majeure offre une expérience de patinage plus fluide, avec un aspect et une sensation incroyablement authentiques.

​IA renforcée

​L’IA renforcée révolutionne NHL 25 avec une refonte complète de la gestion des joueurs par l’IA. Les joueurs CPU sont désormais plus conscients et plus intelligents, ce qui leur permet de mieux se positionner sur la glace et d’améliorer leur lecture du jeu. Cette innovation rend le jeu plus fluide et permet aux joueurs d’exécuter des actions de manière plus réaliste.

​Les stratégies Chel’s In-Zone, notamment Behind the Net, Overload et Crash the Net, ont été remaniées pour permettre aux patineurs de mieux utiliser les espaces libres, ce qui facilite la réception du palet et la création de menaces offensives. Les Rush Plays sont désormais plus réalistes, les joueurs IA lisant intuitivement le jeu pour trouver des espaces au lieu de simplement s’écraser au poteau le plus éloigné.

​Actions réactives

​L’époque où les joueurs s’emmêlaient les pinceaux et se heurtaient les uns aux autres est révolue. Grâce aux actions réactives, les nouvelles animations d’évitement des collisions permettent aux joueurs de glisser les uns sur les autres et de chercher un espace pour recevoir le palet, comme le font les pros. La défense est également plus dynamique grâce à l’introduction des virages rapides, qui permettent aux joueurs de se retourner en un clin d’œil et d’utiliser leur crosse pour fermer l’espace. Les joueurs peuvent également tendre leurs jambes pour bloquer un tir ou une passe, et les coéquipiers offensifs peuvent abaisser leur crosse dans les couloirs de passe s’ils se sentent bien placés.

​Ces améliorations permettent aux joueurs d’être plus conscients de ce qui se passe pendant le jeu et de réagir en temps réel, ce qui crée un nouveau niveau d’intelligence authentique et améliore le déroulement du jeu seconde par seconde.

​Les tirs sur réception basés sur l’habileté

​La puissance d’ICE-Q et la capacité du jeu à créer des occasions de marquer plus significatives ont permis aux tirs sur réception basés sur l’adresse d’offrir des moments de hockey exaltants.

​Les tirs sur réception prennent vie grâce à un indicateur en jeu basé sur l’ouverture et la position de l’attaquant sur la glace. Une fois identifiés, les joueurs peuvent passer le palet pour préparer le tir réalisé avec adresse, ce qui crée une plus grande opportunité de marquer lorsqu’il est exécuté avec un timing et une précision parfaits.



