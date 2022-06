NIFFF 2022 : NIFFF EXTENDED AUX AVANT-POSTES DE L’IMAGINAIRE

Partager Facebook

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF, 1 – 9 juillet) dévoile son

volet professionnel NIFFF Extended (4 – 7 juillet), unique programme spécialisé dédié à

l’imaginaire en Suisse. Transversal et gratuit, NIFFF Extended thématise les enjeux clés

de la production dans le cinéma de genre en Suisse en explorant les ramifications entre

fantastique et nouvelles technologies (Imaging the Future), la production contemporaine

de récits (Storyworlds) et convoque les auteur·trices phares du moment (New Worlds of

Fantasy). En prenant le pouls des tendances à l’international, le label propose cette année

un panel sur la production virtuelle à l’aide de moteurs de jeu vidéo (GAME POWERED

CINEMA et A NEW ERA FOR THE VFX INDUSTRY?), un important focus sur la nouvelle

vague de jeux vidéos suisses (triptyque AHEAD OF THE GAME) et des rencontres avec la

reine de la littérature gothique et horrifique internationale Joyce Carole Oates et sa digne

héritière Mariana Enríquez. Enfin, une invitation à participer au CASTING INTERACTIF d’une

production de la Radio Télévision Suisse (RTS) complète ces quatre jours de rencontres.

Une trentaine d’expert·es et artistes de renom prendront part à la discussion dont

Joyce Carol Oates (autrice, US), Mariana Enríquez (autrice, NOTRE PART DE NUIT, AR), Jung

Seo-Kyung (scénariste, DECISION TO LEAVE, Park Chan-Wook, KR), Kim Eun-hee (scénariste,

KINGDOM, Kim Seong-hun et In-je Park KR), Romain Lucazeau (auteur, LA NUIT DU FAUNE, FR),

Ben Cowell-Thomas (DFX supervisor, DNEG, UK), Felix Bohatsch (CEO, Broken Rules, AT), Pete

Bottomley (fondateur, White Paper Games, UK), ou encore les représentant·es de trois studios

suisses de game-design : Okomotive (CH), Naraven Games (CH) et Digital Kingdom (CH).

IMAGING THE FUTURE : CRÉATION NUMÉRIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIES (4-5 JUILLET)

Trois studios de game-design suisse seront également à l’honneur : Okomotive (FAR: CHANGING

TIDES), Digital Kingdom (SWORDSHIP) et Naraven Games. Parallèlement à la présentation de

jeux vidéos au sein du nouvel espace du festival La Villa, les représentant·es de ces studios

échangeront autour de leurs créations aux côtés de figures internationales du game design :

Pete Bottomley (founder, White Paper Games, UK), Felix Bohatsch (CEO, Broken Rules, AT),

Jordan Layani (creative director, Sloclap, FR) et Theo Caselli (combat designer de SIFU, Sloclap,

FR). Et pour conclure, les studios Pili International, gardiens modernes de la tradition ancestrale

des marionnettes taïwanaises, offriront l’opportunité de découvrir de près l’histoire de cet art

et son intégration aux nouvelles technologies, notamment via leur dernière production.

STORYWORLDS : STORYTELLING AUDIOVISUEL (6 JUILLET)

À l’heure où les nouvelles technologies réforment notre conception de la réalité, Storyworlds

analyse depuis 2014 leur impact sur la production de récits fantastiques et offre aux participant·es

une occasion unique d’échanger des connaissances avec les spécialistes du domaine. Cette

année, la Corée est à l’honneur lors de la discussion HOW FEMALE WRITERS ARE SHAPING

KOREAN SERIES : trois scénaristes de renom, Lee Kyung-Mi (THE TRUTH BENEATH, Lee

Kyung-Mi, 2016), Jung Seo-Kyung (DECISION TO LEAVE, Park Chan-Wook, 2022) et Kim

Eun-hee (la série KINGDOM, Kim Seong-hun, 2019 – 2021) échangeront sur leurs processus

d’écriture. Aussi, le NIFFF et la Radio Télévision Suisse (RTS) s’associent à l’occasion d’une

expérience inédite : un casting interactif. DANS LA PEAU DE SIR THOMAS, projet de fiction

interactive, inclura les spectateur·trices dans le processus du casting. Grâce à un dispositif

original, le public pourra participer à la direction des acteur·trices par écran interposé et caster

ce mystérieux personnage.

NEW WORLDS OF FANTASY : LITTÉRATURE FANTASTIQUE CONTEMPORAINE (7 JUILLET)

Gratuit et grand public, le forum littéraire New Worlds of Fantasy accueille les écrivain·es

incontournables de la scène littéraire fantastique contemporaine. En 2022, une bourrasque de

vent frais souffle sur le forum, grâce à la présence de deux figures de proue de la littérature

horrifique contemporaine. La grande prêtresse du genre, Joyce Carol Oates (ZOMBIE, LE RAVIN,

L’HOMME SANS OMBRE, BLONDE), invitée d’honneur du festival, échangera avec le public

sur son œuvre et son rapport à l’imaginaire lors d’une masterclass événement. À ses côtés, la

romancière et journaliste argentine Mariana Enríquez (NOTRE PART DE NUIT, CE QUE NOUS

AVONS PERDU DANS LE FEU), lauréate du Grand Prix de l’Imaginaire 2022, incarnera l’esprit

de la relève du gothique, avec un travail dense qui ausculte la société argentine au prisme

d’un fantastique aussi macabre que fascinant. Enfin, la présence de l’auteur français Romain

Lucazeau (LATIUM, LA NUIT DU FAUNE), figure émergente de la hard science-fiction, croisera

littérature et géopolitique.