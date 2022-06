Sony présente trois nouveaux objectifs très grand-angle en monture Edédiés à l’APS-C et au format Super35

Partager Facebook

Ces trois nouveaux objectifs très compacts, très légers et très grand-angle, à la définition remarquable, vont offrir aux créateurs d’images photo et vidéo de nouvelles opportunités.

Zurich, le 1 juin 2022. Sony étend à nouveau sa gamme d’objectifs, et porte le total d’optiques en monture E à 70 avec l’annonce de la focale fixe ultra-grand-angle ; E 11MM F1.8, de la focale fixe incontournable série G ; E 15MM F1.4 G et du zoom motorisé série G ultra-polyvalent ; E PZ 10-20mm F4 G.

Le premier de ces nouveaux objectifs est une focale fixe APS-C/Super35 ultra-grand-angle à grande ouverture idéale en Vlog, le E 11MM F1.8, équivalent à un 16,5 mm en plein format, il fournit une résolution remarquable d’un angle à l’autre, un magnifique bokeh et dispose d’un AF rapide et fiable pour des images spectaculaires et des selfies grandioses. Compact et léger, il est parfait pour le Vlog et la vidéo sur le terrain.

La deuxième focale fixe APS-C/Super35 conviendra aux photographes et au vidéastes, c’est le E 15MM F1.4 G, équivalent à un 22,5 mm en plein, il réunit un superbe bokeh à F1.4 et une excellente résolution digne des objectifs série G au sein d’une optique compacte et polyvalente au potentiel créatif immense. Cette focale fixe compacte et légère fournit un rendu d’image dynamique, un AF performant et une excellente ergonomie idéale en photo comme en vidéo.

Et pour finir, le zoom ultra-grand-angle incontournable, le E PZ 10-20MM F4 G, a une plage focale très souple de 10 à 20 mm (équivalent en plein format : 15-30 mm). C’est le zoom motorisé APS-C ultra-grand-angle à ouverture constante à F4 le plus compact et léger jamais conçu1. Une remarquable qualité d’image d’un objectif série G, des performances irréprochables de l’autofocus (AF) et du zoom motorisé en font un objectif polyvalent dans un design compact dont la longueur reste constante à toutes les focales et qui offre des nouvelles possibilités visuelles et une excellente prise en main en vidéo comme en photo.

« Ces trois objectifs sont fantastiques chacun à sa manière. Des années d’expérience et un immense savoir-faire en conception optique ont été réunis dans le E PZ 10-20MM F4 G afin de produire un zoom motorisé de série G extraordinaire, qui offre des performances et une ergonomie remarquables », explique Yann Salmon Legagneur, chef de produits marketing, Digital Imaging, Sony Europe. Ajoutant « Avec un superbe bokeh et d’excellentes capacités autofocus, le E 15MM F1.4 G tient toutes ses promesses pour les créateurs de contenu photo et vidéo, tout en restant compact et léger pour une manipulation confortable. Enfin, le E 11MM F1.8 offre une résolution optique élevée et il est assez léger pour l’emporter partout – idéal pour la production de vlog. »

E 11MM F1.8

Excellente résolution et bokeh en super grand-angle

Le champ de vision ultra-large du E 11MM F1.8 est idéal pour les vues d’intérieur, les rendu grandioses et les images qui utilisent la profondeur de champ avec créativité. Trois lentilles asphériques et trois éléments en verre ED (extra-faible dispersion) offrent une résolution élevée et homogène du centre de l’image jusqu’à la périphérie, malgré le champ de vision extrêmement large du 11 mm (équivalent à 16,5 mm en plein format). Les lentilles asphériques sont soigneusement placées de manière à compenser la distorsion et à fournir une excellente résolution d’un angle à l’autre, même à pleine ouverture. L’ajout de verres ED supprime encore mieux l’aberration chromatique et réduit efficacement les franges colorées susceptibles d’apparaître en périphérie de l’image.

E 11 mm F1.8



L’ouverture maximale de cet objectif à F1.8 permet d’obtenir facilement un bokeh d’arrière-plan. Les utilisateurs peuvent flouter le fond afin de faire ressortir leur visage clairement en mode Vlog ou créer de superbes bulles de bokeh dans les scènes de nuit en ultra-grand-angle. L’aberration sphérique maîtrisée avec précision et le diaphragme à ouverture circulaire contribuent également au bokeh délicat généré par cet objectif unique.



Avec une distance minimale de mise au point de 12 centimètres et un rapport de reproduction maximal de 0,2x2, cet objectif peut créer des gros plans impressionnants en photo comme en vidéo.

Compact et léger pour travailler sur le terrain

Le E 11MM F1.8 profite d’une ouverture maximale à F1.8 malgré un design compact et léger. Il pèse 181 g et ne mesure que 66 mm de diamètre et 57,5 mm de longueur : il s’accorde parfaitement aux boîtiers compacts au format APS-C et plein format en mode vidéo Super35.



Optimisé pour le Vlog et les vidéos

Deux moteurs linéaires magnétiques assurent un AF et un suivi rapide, précis et silencieux, aussi bien en photo qu’en vidéo. Ils maximisent ainsi le potentiel du boîtier utilisé afin de conserver un point précis sur le sujet même lorsque celui-ci se déplace.



Les dernières technologies optiques de Sony réduisent le focus breathing3 et les variations d’angle de vision, pour des vidéos fluides et stables. De plus, du fait du mécanisme de mise au point interne, la longueur de l’objectif ne change pas lors de la mise au point : il est donc plus facile de se rapprocher des sujets et de travailler dans des espaces réduits, afin de débrider les possibilités créatives.



Le champ de vision ultra-large du E 11MM F1.8, à 11 mm (équivalent en plein format : 16,5 mm), rend plus facile que jamais la réalisation d’un vlog avec un large arrière-plan. Sa petite taille et sa légèreté font merveille en déplacement et permettent une manipulation agréable lors de longues sessions de tournage.



La mise au point manuelle à réponse linéaire garantit une réponse directe et proportionnelle aux rotations subtiles de la bague de mise au point, afin d’obtenir une sensation d’immédiateté et de précision.



Le E 11MM F1.8 accepte également les filtres frontaux de 55mm, une possibilité souvent absente des objectifs ultra grand-angle.



Ergonomie et fiabilité remarquables

Malgré ses dimensions compactes, cet objectif offre des commandes souples et intuitives, avec des éléments comme le bouton de verrouillage de la mise au point et le sélecteur de mode de mise au point. Une fonction alternative, choisie par l’utilisateur, peut être assignée au bouton de verrouillage de mise au point depuis les menus de l’appareil photo. La conception résistante à la poussière et à l’humidité4 apporte une fiabilité accrue pour une utilisation en extérieur dans des conditions difficiles.



E 15MM F1.4 G

Résolution et superbe bokeh d’un objectif série G

L’objectif E 15MM F1.4 G offre le large champ de vision d’un 15 mm (équivalent en plein format : 22,5 mm), avec l’impressionnante résolution d’un objectif série G. Une formule optique ingénieuse, incluant trois éléments asphériques, compense efficacement la distorsion et fournit une excellente résolution d’un angle à l’autre, malgré le champ très large du 15mm. De plus, l’ajout d’un élément en verre ED (extra-faible dispersion) et d’un élément Super ED élimine l’aberration chromatique.

L’ouverture maximale exemplaire à F1.4, associée au diaphragme à 7 lamelle circulaire permet de produire un bokeh puissant, à l’aberration sphérique contrôlée, notamment lors de la mise au point sur les sujets rapprochés. En basse lumière l’ouverture à F1.4 reste la clé pour des images lumineuses à l’effet esthétique raffiné.



Avec une distance minimale de mise au point de 17 centimètres et un rapport de reproduction maximal de 0,15x en mise au point manuelle5, des gros plans impressionnants peuvent être obtenus en photo comme en vidéo.

E 15 mm F1.4 G

Compact et léger pour une mobilité optimale

Grâce à une conception optique ingénieuse intégrant l’utilisation d’éléments asphériques, d’une grande ouverture et d’une résolution élevée, cet objectif reste très léger (219 g), et ne fait que 66,6 mm de diamètre et 69,5 mm de longueur. Un large champ de vision, des dimensions compactes et un poids contenu le rendent idéal pour photographier des ciels étoilés, des paysages, de l’architecture ou des scènes d’intérieur, ainsi que des sujets nécessitants des réactions rapides comme le sport et le tournage de vidéos en Super35.



De plus, le mécanisme de mise au point interne permet de conserver une longueur constante de l’objectif quelle que soit la distance de mise au point du sujet, améliorant l’équilibre et la prise en main générale. La longueur constante et le centre de gravité stable font de cet objectif un choix idéal pour le montage sur un gimbal ou un drone.



Performance AF pour profiter pleinement du potentiel de l’appareil

L’autofocus rapide, précis et silencieux et le suivi de sujet en photo comme en vidéo sont assurés par deux moteurs linéaires magnétiques. La rapidité et la réactivité sont maximisés de l’appareil photo utilisé, afin de conserver une mise au point précise même sur des sujets en mouvement.



Le E 15MM F1.4 G utilise les dernières technologies optiques de Sony pour réduire le « focus breathing » (les variations d’angle de vision lors du changement de mise au point) afin de produire des vidéos stables et fluides. Il supporte également la fonction de compensation de la variation des boîtiers compatibles de la gamme α6, réduisant le « focus breathing » résiduel qui pourrait gêner l’édition après la prise de vue.



Ergonomie et fiabilité excellentes en photo comme en vidéo

La mise au point manuelle (MF) à réponse linéaire garantit une réponse directe et proportionnelle aux mouvements de la bague de mise au point. La rotation de la bague se traduit directement par un changement de mise au point correspondant, pour une sensation de contrôle immédiat et précis.



Malgré ses dimensions réduites, le E 15MM F1.4 G intègre une bague d’ouverture pour un contrôle direct et intuitif du diaphragme, avec un sélecteur de clics à deux positions, ON et OFF : ON offre un retour tactile qui permet à l’utilisateur de sentir les crans, tandis que OFF assure une commande d’ouverture fluide, continue et silencieuse. Cette position, idéale quand la discrétion est essentielle, permet de filmer avec stabilité et douceur.



Un bouton de verrouillage de mise au point et un sélecteur de mode de mise au point, permettant de passer à volonté en AF ou en MF, sont également présents pour une souplesse accrue.



Enfin, le E 15MM F1.4 G intègre une protection contre la poussière et l’humidité7 qui améliore la fiabilité pour l’utiliser en extérieur dans des conditions difficiles.



E PZ 10-20mm F4 G

Le plus compact et léger au jamais conçu pour une mobilité et une maniabilité sans égales

Le E PZ 10-20MM F4 G est 20% plus léger que son prédécesseur (10-18mm F/4), ce qui en fait l’objectif de sa catégorie le plus compact et léger avec un poids total de seulement 178 grammes – malgré la motorisation du zoom. De plus, il utilise un mécanisme de zoom et de mise au point totalement interne : ainsi, sa longueur ne change pas lors du changement de focale ou de la mise au point. Le centre de gravité de l’objectif est donc conservé, ce qui en fait un excellent choix pour réaliser des Vlog en toute stabilité et pour filmer sur un gimbal.

E PZ 10-20 mm F4 G



Qualité d’image remarquable et perspectives dynamiques dignes d’un zoom ultra-grand-angle

Le E PZ 10-20MM F4 G offre un champ de vision extrêmement large, avec une plage de zoom de 10 à 20mm. Il est conçu pour fournir des performances optiques constantes et excellentes, du centre à la périphérie de chaque image, à toutes les focales. Trois éléments asphériques sont idéalement positionnés pour supprimer la courbure de champ et l’astigmatisme, deux problèmes courants sur les objectifs ultra-grand-angles. La formule optique comporte également deux éléments en verre ED (dispersion extra-faible) qui maîtrisent efficacement l’aberration chromatique. Un élément asphérique ED contribue à améliorer encore la résolution jusqu’aux limites de l’image. De plus, l’ouverture maximale de l’objectif étant constante à F4 à toutes les focales, il est possible de conserver une qualité d’image constante en filmant et d’utiliser des vitesses d’obturation pratiques au crépuscule ou en intérieur, lorsque la lumière est limitée.



Le diaphragme à 7 lamelles circulaire et les aberrations sphériques compensées s’associent pour fournir le bokeh naturel des objectifs série G, qui peut participer à la création d’images spectaculaires. La distance minimale de mise au point en autofocus est de 20cm, avec un rapport de reproduction de 0,14x, tandis que la mise au point manuelle peut descendre à 13 – 17cm avec un rapport de reproduction maximal de 0,18x.



Rendu et ergonomie optimisés pour la vidéo

Le E PZ 10-20MM F4 G intègre un nouveau mécanisme de zoom motorisé qui assure une commande directe, précise et réactive ainsi qu’une gestion de la vitesse de zoom. Même la plus fine rotation de la bague de zoom est détectée précisément et convertie immédiatement en véritable changement de focale. Les utilisateurs disposent d’un contrôle parfait dans des situations de prise de vue variées grâce au levier latérale de zoom. Le zoom motorisé réduit les vibrations de l’appareil photo, afin de permettre aux vidéastes de produire des images stables et fluides en toute autonomie. Les boîtiers compatibles permettent d’assigner des boutons pour contrôler facilement le zoom8. Conservant en permanence son équilibre, cet objectif est un excellent choix pour vloguer en toute stabilité ou filmer avec un gimbal.



Performance AF de pointe pour les photos et les vidéos

L’autofocus utilise deux moteurs linéaires magnétiques pour piloter la mise au point. Il offre ainsi des performances surprenantes, avec un AF rapide et silencieux, pour les photographes comme pour les vidéastes. De plus, le mécanisme étant interne, la longueur de l’objectif reste constante pendant la mise au point.



L’AF réactif et fiable peut suivre des sujets avec fluidité tout en filmant à cadence élevée, ou suivre des sujets en mouvement vif tout en photographiant en rafale rapide. Il réduit les variations de mise en point et de l’axe de visée lors du zoom et de l’autofocus, afin d’assurer des tournages stables et homogènes.



Mobilité, ergonomie et fiabilité pour toutes les situations

L’objectif compact ultra grand-angle à zoom motorisé E PZ 10-20MM F4 G est conçu pour optimiser le contrôle et la polyvalence, en vidéo comme en photo, grâce à une bague de mise au point, une bague de zoom et un levier latéral de zoom. Une touche de verrouillage de mise au point personnalisable et un sélecteur de mode de mise au point ont été soigneusement intégrés afin de l’adapter facilement à l’évolution des conditions de prise de vue.



Les utilisateurs peuvent installer des filtres de 62 mm tels que des filtres ND variables pour un contrôle plus précis selon les conditions de lumière. Enfin, l’objectif est conçu pour résister à la poussière et à l’humidité9 pour assurer une meilleure fiabilité lors d’utilisations en extérieur.



Plus d’informations sur Alpha Universe : https://www.sony.ch/fr/alphauniverse/stories/the-beautiful-city

Prix et disponibilité